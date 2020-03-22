Домашняя работа. Россияне массово скупают дорожающие ноутбуки

Россияне сметают с прилавков ноутбуки для работы на удаленке из-за коронавируса. В интернет-магазинах позиции исчезают, пока клиент висит на телефоне. Кто не успеет — тому придется покупать ноутбук по новому курсу — на треть дороже.

Из-за коронавируса россияне переходят на удаленную работу и бегут затариваться ноутбуками для себя и коллег. Самые ходовые модели исчезают с реальных и виртуальных прилавков молниеносно. «Фонтанка», например, пройдясь по крупным магазинам и обзвонив поставщиков, к 22 марта уже нигде не смогла найти пять-десять одинаковых недорогих ноутбуков, чтобы обеспечить удаленную работу для условной небольшой фирмы. Ретейлеры успокаивают — дефицита не будет, Китай больше не пугает перебоями с поставками. Но техника может подорожать на 30% вслед за курсами иностранных валют.



Все меньше людей ежедневно едут на работу, в общественном транспорте стало заметно свободнее. Тот же петербургский метрополитен 21 марта сообщил о сокращении пассажиропотока на четверть. Корреспондент «Фонтанки» зашел в три магазина крупных сетей электроники, которые встретились ему по пути. Ни в одном из них пустых прилавков не оказалось, но и купить сразу хотя бы пять одинаковых не навороченных ноутбуков нигде не получилось. За витринными образцами всегда лежит только парочка экземпляров. Так что, если техника нужна прямо сейчас, единственный выход — собрать ассорти.

В магазине «М-Видео» на просьбу подобрать несколько ноутбуков ходовой модели сразу обратились к данным склада — здесь и сейчас купить можно было только две штуки, на остальные можно было оформить заказ и подождать два дня. «Люди все скупают как сумасшедшие», — сказал консультант, имея в виду ажиотаж вокруг падения рубля.

Цены на технику растут уже сейчас, например, комплектующие уже подорожали 10–15%, сказал продавец в магазине DNS. Там ноутбуки тоже посоветовали заказать со склада. Получить их можно было через день-два. В «Эльдорадо» тоже предложили заказать несколько ноутбуков на сайте, привезти в магазин их должны были бы через 3 дня.



В «Ситилинке» потенциальному покупателю десяти ноутбуков предложили либо заказать их на складе, либо попробовать подобрать из остатков в магазине примерно одинаковые модели, однако предупредили, что их осталось по одной-две штуки, и набор будет очень разномастным.

Заказ с удаленного склада пообещали привезти через 4 дня, но предупредили, что ходовых моделей не так уж и много.

В компании Merlion, ориентированной на b2b, самые ходовые ноутбуки экономсегмента исчезали со склада прямо во время беседы с менеджером — настолько быстро раскупают их в последнее время. Самых популярных моделей среди недорогих ноутбуков на складе не оказалось вообще, хотя на сайте было сказано, что они в наличии. Остались только менее ходовые и чуть более дорогие, но и те купить трудно.

Чтобы приобрести десять одинаковых ноутбуков, нас перенаправили в «Ситилинк», поскольку у него технику можно будет получить быстрее. Менеджер «Мерлиона» предложил испытать удачу — искомые ноутбуки могли именно сегодня завезти в пункты выдачи магазина.



В магазине электроники Oldi тоже отметили, что спрос на ноутбуки сильно растет, но распределяется неравномерно. В четверг, например, поступил заказ сразу на 300 штук, а в пятницу — заказывают по одному. Желаемые позиции выкупают подчистую, пока клиент висит на проводе.

В магазине «Нотик» рассказали, что ноутбуки разбирают в разы быстрее, а цены на них уже сейчас пошли вверх. Из-за такого наплыва покупателей на сайте висит объявление, что заказы временно не доставляются «день в день» и «завтра». В интернет-магазине «Холодильник.ру» из 20 самых дешевых позиций доступны для заказа только 5, остальных нет в наличии.

Гендиректор и основатель сети магазинов DNS не видит предпосылок для дефицита ноутбуков. Он называет проблему локальной: запасы на складах можно легко пополнить. Главные страны-производители ноутбуков концентрируются в Юго-Восточной Азии, где пандемия коронавируса уже понемногу идет на спад — и поэтому перебоев с поставками не ожидается. Большую опасность представляет беспокойный курс рубля.

