Из-за коронавируса и самоизоляции количество вакансий на работу курьером в Петербурге в марте выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Фонтанка» нашла как минимум один петербургский завод, где прямо сейчас ищут 660 сварщиков и слесарей. Но в это время страдают турфирмы, отели, рестораны и общественные пространства. Они отправляют сотрудников в отпуск — чаще всего без содержания.

По примерным подсчетам совладельца и управляющего партнера компании Beer Family Project Николая Митчина, сходить в отпуск ему придется попросить почти треть сотрудников. «Ситуация критическая. Гостей в ресторанах нет — их количество сократилось больше чем вполовину. Поэтому мы вынуждены пока попросить сотрудников пойти в отпуск. Ситуация развивается очень быстро — мы начинаем планировать сделать это в будущем, а потом понимаем, что должны были начать вчера», — жалуется он.



У ушедших в отпуск сотрудников с зарплатой будет совсем плохо. Те, кого на работу попросили вообще не приходить, деньги не получат. Митчин рассказывает, что по большей части это были стажеры, которых заранее набирали к сезону. Тех, кто в штате уже давно, постараются расставлять на меньшее количество смен. Хотя официально никого не увольняют. «Нам нужен полный комплекс помощи. Иначе город после всего этого ужаса недосчитается, я думаю, 30% заведений, а то, может, и 50%», — уверен Митчин.

В Ginza Project говорят, что уже закрыли свой ресторан The Repa. Он находится у Мариинского театра. Поток людей, приходящих за едой, сильно зависит от тех, кто приходит за культурой, так что последний свой день заведение отработало вместе с закрывшимся на днях театром. По словам управляющего партнера проектов Ginza Project Алены Мельниковой, в ресторане работало около 17 сотрудников, сейчас все находятся «в режиме ожидания». Зарплату получат за 16 дней марта, остальное — пока под вопросом. Хуже всего официантам — у них хоть и есть ставка, но в обычном режиме они работают либо на проценте от заказов со своих столов, либо за чаевые.



«Есть два пути решения. Если мы пойдем по французскому сценарию, издадут предписание закрыть все рестораны в один день. Если по китайскому — ограничат количество людей в заведениях. Все приведет к массовому сокращению, сотрудников будут отправлять в отпуск за свой счет», — считает Мельникова. На днях она вместе с 27 другими петербургскими рестораторами создала петицию с требованием не обрекать городские заведения на банкротство.

По подсчетам Мельниковой, в ресторанном бизнесе в Петербурге работает около 100 тыс. человек. Но, кроме того, есть логисты, доставщики, поставщики продуктов, сервисы клининга и стирки, пошивочные мастерские — число сотрудников, работающих на индустрию гостеприимства (рестораны, отели и кейтеринг), может достигать 1,5 млн человек. Все они тоже оказываются под ударом. Многие рестораны уже отказались, например, от услуг маркетинга и пиара.

В то же время работа в городе есть. По данным одного из сервисов поиска работы, только в отрасли ретейла сейчас размещено 6,6 тысячи объявлений. И речь не только о продавцах на кассах. Нужны и водители-экспедиторы, и товароведы, и кладовщики, и грузчики.



В секторе недвижимости ждут 3,1 тысячи человек прямо сейчас. Это и продавцы недвижимости, и прорабы, и простые рабочие и, уж простите, менеджеры по клинингу. В сфере IT — почти 6 тысяч вакансий. И это не только высококвалифицированные программисты, но и люди более простых способностей.

В производственной сфере тоже очень не хватает рук. Намотчик катушек трансформаторов — 35 тысяч рублей в месяц, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — 37 тысяч рублей. Гибщик труб — 40 тысяч. Мало? Дерзайте, выйдите из зоны комфорта и попробуйтесь на позицию зачистника металла — от 65 тысяч или технического специалиста по режущему инструменту — от 70 тысяч.

«Силовые машины» ведут набор производственного и инженерного персонала. В компании сообщают, что в этом году планируется набор 440 человек на Ленинградский металлический завод и свыше 200 человек на завод «Электросила». Нужны сварщики, слесари, токари, слесари по сборке металлоконструкций, операторы станков с числовым программным управлением. А еще конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-расчетчики — для создания газовых турбин. Требуются и неподготовленные работники — ученики. Они будут проходить обучение непосредственно на рабочих местах.



Ситуация на промышленных предприятиях города сейчас примерно одинаковая — везде нужны люди. На «Пролетарском заводе» размещены 22 вакансии на рабочие специальности. То есть нужны десятки людей. На Балтийском заводе — 12 рабочих вакансий. На Кировском заводе ищут сразу 143 разных по профилю специалистов.

Что же делать, если руки у вас растут не очень конвенционально, и ими вы работать не особо можете? Выход тоже есть — работайте ногами. О том, что в ближайшие неделю-две на работу ждут две тысячи новых сотрудников, «Фонтанке» заявил основатель сервиса по доставке продуктов iGoods Григорий Кунис. Половину из них ждут в Петербурге. И это притом что сейчас в компании работает всего полторы тысячи людей. Около 55% свежих вакансий приходится на закупщиков, которые собирают заказы, а 45% — на курьеров.

«Мы уверены, что спрос продлится достаточно долго. Конечно, какой-то откат после этого произойдет, но не думаю, что большой. Месяца два востребованность в курьерах будет точно крайне высокой», — уверен Кунис. По его словам, за последнюю неделю количество заказов увеличилось в четыре раза.



Небывалый спрос на занятых в курьерской доставке заметили и специалисты по подбору персонала. По данным hh.ru, количество вакансий для курьеров в марте 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 24%. Эту статистику подтверждает и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. «В службы доставки действительно набирают больше сотрудников. Если раньше по одному объявлению о вакансии набирали 100 человек при количестве откликов в 1000 соискателей, то сейчас сервисы хотят нанимать 300 сотрудников, но откликов при этом они получают в районе 200», — подсчитывает он.

Также в SuperJob замечают рост вакансий в сегменте продуктового ретейла, у непродуктового их количество осталось на прежнем уровне. «Но если раньше они по одному объявлению о вакансии набирали 1000 продавцов-кассиров, то сейчас набирают 600», — продолжает Захаров.

«Если смотреть на изменения на рынке труда, произошедшие за две недели, резкого падения спроса на персонал даже в индустрии гостеприимства, которая на текущий момент, пожалуй, больше всех страдает от последствий коронавирусного кризиса, нет. Свыше 1300 вакансий, открытых за эту неделю, доступны соискателям, заинтересованным в новой работе в качестве поваров, водителей-курьеров по доставке еды, продавцов-пекарей и продавцов-кассиров, официантов», — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

