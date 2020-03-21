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21.03.2020 16:21
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«Фонтанка» показывает первый женский экипаж самого быстрого катера российского флота

Состав первого экспериментального женского экипажа патрульного катера «Раптор» продолжает подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Игорь Дыгало 21 марта.

Командир катера Анна Брикез, механик Ольга Чулкова и рулевой-сигнальщик Юлия Курочкина изучают основы кораблевождения и навигации, системы связи и вооружение, двигательную установку. Курс подготовки включает в себя и тренировки по борьбе за живучесть. Обучение продлится до 27 апреля, затем девушки вернутся на Черноморский флот для несения службы.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту
Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту
Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту
Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту
Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» сформирован на Черноморском флоте по решению министра обороны РФ. Собранные на заводе «Пелла» под Петербургом катера считаются самыми быстрыми из стоящих на вооружении российского флота.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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RemyMartin
Ужель то самое дыгало?
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