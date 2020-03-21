«Фонтанка» показывает первый женский экипаж самого быстрого катера российского флота
Состав первого экспериментального женского экипажа патрульного катера «Раптор» продолжает подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Игорь Дыгало 21 марта.
Командир катера Анна Брикез, механик Ольга Чулкова и рулевой-сигнальщик Юлия Курочкина изучают основы кораблевождения и навигации, системы связи и вооружение, двигательную установку. Курс подготовки включает в себя и тренировки по борьбе за живучесть. Обучение продлится до 27 апреля, затем девушки вернутся на Черноморский флот для несения службы.
Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» сформирован на Черноморском флоте по решению министра обороны РФ. Собранные на заводе «Пелла» под Петербургом катера считаются самыми быстрыми из стоящих на вооружении российского флота.