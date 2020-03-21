«Теперь все осознали, что угроза вполне реальна». Футболисты «Зенита» - о коронавирусе

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Игроки, тренерский штаб и персонал футбольного клуба «Зенит» в краткосрочном отпуске из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что команда вернется к тренировкам на базе в Удельном парке 22 марта. Все сдали анализы, в которых не обнаружили COVID-19.

Полузащитник Алексей Сутормин считает, что паники в мире нет, просто люди стали серьезнее относиться к проблеме коронавируса.

«Люди стараются соблюдать правила личной гигиены и карантина. В связи с последними событиями все осознали, что угроза вполне реальна, но в то же время, все в наших руках. Все меры, которые принимаются, идут на пользу», - подчеркнул футболист.



Приостановка сезона в РПЛ минимум до 10 апреля не стала сюрпризом для Сутормина, ведь то же самое произошло со многими другими соревнованиями.

«Все догадывались, что чемпионат будет приостановлен, так как аналогичные меры принимались во всех ведущих чемпионатах. В первую очередь надо позаботиться о здоровье людей, так что решение логичное. Мне кажется, что чемпионат должен быть доигран позже, все-таки появилось окно из-за переноса Евро-2020. Хотелось бы доиграть оставшиеся матчи, да и в принципе хочется, чтобы все остановленные чемпионаты были доиграны и выявлены победители. Повторюсь, главное – соблюдать гигиену, по возможности меньше контактировать с окружающими, оставаться дома. Сейчас я провожу все время с семьей, соблюдаю все меры предосторожности. А еще важно – не забывать заниматься спортом!», - добавил он.

Александр Ерохин считает, что нет никаких оснований для того, чтобы завершать сезон досрочно.

«Конечно, нужно доиграть чемпионат России - это будет правильным и честным по отношению ко всем командам. Но начинать матчи нужно, когда болельщики уже смогут спокойно и без риска прийти на стадион и поддержать свои любимые клубы, так как мы играем в первую очередь для них», - заявил Ерохин.



По словам футболиста, есть и положительные моменты в текущей ситуации. Хотя их и немного.

«Наверное, единственный плюс сейчас - это время с семьёй. В остальном ситуация, конечно, серьёзная, и нужно сознательно отнестись к карантину. Рискуя сами, вы подвергаете опасности своих близких, детей и родителей. Но, думаю, в целом панике поддаваться не стоит - просто соблюдать меры безопасности, мыть руки, носить маску и стараться как можно меньше находиться в местах скопления людей, тем более в закрытых помещениях», - подчеркнул Александр.

Главная надежда «Зенита», бразилец Малком оказался в непростом положении. Он пропустил полгода из-за разрыва крестообразных связок, только восстановился, только начал играть, забил первый гол, и теперь ему пришлось вновь взять паузу из-за эпидемии.

«У меня есть определенные трудности, связанные с этой паузой, ведь я только-только вернулся на поле, вновь почувствовал атмосферу игры, поддержку болельщиков «Зенита» и города, азарт. Сложно опять делать перерыв во всем этом. Но для меня нет никакой проблемы в том, чтобы закончить турнир чуть позже, в мае-июне — я настроен играть все матчи до самого финиша и завершить сезон победами и трофеями. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!», - сказал Малком.



Тренер Анатолий Тимощук тоже считает, что главное в нынешней ситуации - не паниковать. Тем более, что информации о вирусе достаточно.

«Мы научены: что бы ни случилось, не стоит паниковать, доводить до стрессовой ситуации, ведь в такой момент не всегда принимаются правильные решения. Нужно мыслить взвешенно, знать, с чем ты борешься. Подготовиться, постараться создать условия пожилым, чтобы не приходилось выходить из дома, контактировать с другими людьми. На данный момент об этом типе коронавируса уже достаточно много информации. И очевидно, что в любом случае необходима гигиена всех поверхностей, рук. Надо стараться держать расстояние между людьми, полтора-два метра, не должно быть рукопожатий и общения. Это основные критерии предостережения от заболевания. Тем более, что симптомы могут проявляться не сразу. Берегите себя!», - подчеркнул Тимощук.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение, что чемпионат вряд ли возобновится 10 апреля. По его мнению, это произойдет не раньше начала мая. А тем временем, в ожидании тренировочного процесса футболисты развлекают себя, «набивая» туалетную бумагу вместо мяча https://www.fontanka.ru/2020/03/19/69040048/ .

