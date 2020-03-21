Как горнолыжные комплексы пережили такую зиму

Склоны под Петербургом не дождались половины посетителей. Что придумывали владельцы комплексов под Петербургом, чтобы хотя бы тропа к ним не зарастала.

Фото: Виктор Веткин/«Коммерсантъ»

До лыжных трасс в Ленобласти добрался лишь каждый второй или каждый третий, рассказывают владельцы комплексов. Хотя снег на них все-таки был, люди смотрели на сухой асфальт в городе, дождевые тучи и выбирали другие виды досуга. Или летели на Кавказ, в Хибины.

Легкий плюс довел бобров, кротов и ежей до аномального поведения. В город раньше срока начали возвращаться перелетные птицы. Все в общем-то радовались мягкости погоды в стиле европейской зимы… кроме тех, кто на ней зарабатывает.

«Зима провальная, — жалуются «Фонтанке» в «Золотой долине» из Коробицыно (12 трасс, пиццерия, бар, ресторан, отель на 300 человек, коттеджи, банный комплекс, — один из крупнейших курортов Ленобласти). — Итогов пока не подводили, но посетителей меньше на треть как минимум. Ведь все зависит от погодных условий — если легкий морозец, солнышко, то народ даже едет».



Но привычных очередей на подъемники в этом году не было. Выручали спортивные школы — создавали стабильную загрузку.

«Конечно, зима для горнолыжных курортов плохая. В процентном соотношении сложно сказать. Может быть, даже вполовину меньше посетителей, — подтвердили в «Туутари-парке» (6 трасс, веревочный парк, конные прогулки), единственном курорте на юге области.

«Это опытные лыжники и бордеры знают, что, несмотря на голый асфальт в Петербурге, у нас может лежать снег. А начинающие, как правило, смотрят в окно своей квартиры, расстраиваются и принимают решение остаться дома. Скажу так: в этом сезоне до нас не доехало много людей», — сетуют на курорте «Северный склон» в Токсово (4 трассы, гостиница с сауной и рестораном, 38 коттеджей).

Владельцы этого комплекса закупили и взяли в аренду новую технику к сезону, но из-за плюсовой температуры не смогли использовать её на полную мощность. В оборудование для горнолыжных трасс также были вложены дополнительные деньги, расстраиваются они.



Генеральный директор курорта «Снежный» (30 коттеджей, гостиница с коттеджами, продовольственный магазин) в деревне Васильево Ярослав Муханов также рассказал «Фонтанке» о минимум двукратном падении трафика. «Склоны, вероятно, сработали в убыток. Но за счет коттеджей, ресторана и других направлений мы, наверное, вытянем год», — отметил он.

По оценкам ближайшего к Петербургу курорта «Охта-парк» (14 трасс, каток, спортивные площадки, бассейн под открытым небом) зимний сезон 2019/20 прошел у них с падением трафика на 17% год к году. При этом погодные условия не повлияли на средний чек и спрос на дополнительные сервисы и услуги.

Недовольны погодой остались не только бизнесмены, но и лыжники — те, кто, несмотря на погоду, все-таки добирался до склонов. Из-за падения посещаемости и погоды, например, в начале января в «Красном озере» было открыто пять трасс из заявленных на сайте 18. И там говорят, что это было самое большое количество среди всех курортов Ленобласти. «Склоны не все работают, стоимость не меняется от этого. Даже если всего доступен один», — писала в отзывах уже про «Игору» (10 трасс, ледовая арена, спа-комплекс, 8 точек питания, отели и коттеджи) посетительница Светлана. Некоторые жаловались на попытки персонала горнолыжек заработать с помощью запрета подниматься на склон пешком, только с использованием подъемников. Хотя новичкам иногда достаточно подняться в гору и на 20 метров.



По словам некоторых представителей курортов, только теперь они поняли: надо зарабатывать на всепогодной составляющей курортов. Зимой единой не прожить.

«В планах на ближайший год: строительство спа-комплекса, увеличение номерного фонда, оборудование лыжных и биатлонных трасс с искусственным снегом», — рассказали в «Охта-парке».

«У нас канатная дорога для горных велосипедистов, трассы для них. Развиваем пляжный отдых. Есть искусственный водоем, рыбалка. Стараемся круглогодично использовать все наши мощности», — добавили в «Золотой долине».

«Мы вынуждены приспосабливаться, традиционные зимние развлечения могут отойти на второй план. Поэтому сейчас у нас в разработке несколько проектов всесезонных и летних развлечений», — рассказали в «Северном склоне».

Объемы инвестиций и источники финансирования владельцы не раскрывают. Но если судить по инвестициям в проект Северо-Кавказского туристического кластера, то в 450 млн оценивалась постройка там эконом-отеля капсульного типа вместимостью до 600 человек. И в 1,12 млрд рублей — четырехзвездочный спа-комплекс с рестораном на 114 номеров, плюс поселок из 20 коттеджей для гостей.



На фоне эти цифр платежеспособность участников из Ленобласти вызывает вопросы. По СПАРК у того же «Северного склона» выручка в 2018 году составила всего 5,8 млн рублей. А чистая прибыль — 14 тысяч. Компания «Колос», инвестор «Охта-парка», по данным СПАРК-Интерфакс, показывает убытки с 2014 года. В 2018 году они составили 846 млн рублей. При выручке всего в 311 млн. Выделяется только «Золотая долина», у которой выручка 74 млн, а чистая прибыль — 3,3 млн. С такими результатами и плохой зимой даже кредиты будет получить затруднительно.

Генеральный директор курорта «Красное озеро» (18 трасс, санаторий и SPA-отель, коттеджи, кафе и ресторан) Виктор Тимаков отметил, что рентабельность горнолыжек в зависимости от курорта составляет 10–15%, в хорошую зиму — 20%. Очевидно, что все в убытке сейчас. Но вряд ли вложения в летнюю инфраструктуру — универсальный рецепт спасения для всех, особенно отдаленных от Петербурга курортов.

«Понятно, что надо что-то делать и нельзя рассчитывать только на одну зиму. Но построить бассейн в «Охта-парке», рядом с городом, это одно. А возводить его за 100 км от Петербурга — это совсем другое. Кто туда поедет? У кого-то, может быть, есть возможность построить ледовый дворец. Но в Коробицыно смысла нет. Понятно, что он никогда не отобьется», — отметил бизнесмен.



По его словам, тем, кто оказался дальше от цивилизации, остается только строить гостиницы и коттеджи, чтобы привлекать более долговременных клиентов. Проводить соревнования, праздники и акции.

«Мы надеемся, что следующая зима будет не такая, как эта. Если все повторится — придется очень сильно ужиматься по расходной части», — констатировал Тимаков.

А пока на Северо-Западе фиксируют убытки и учатся выживать в условиях аномально теплой зимы, сочинский «Роза Хутор» — крупнейший в России горнолыжный комплекс — ставит рекорды посещаемости. Рост уже на 3%.

И это при том, что сезон в Сочи начался только в 20-х числах декабря. Фиксируют приток туристов и другие склоны Сочи, в который в этот сезон уже приехало почти 730 тысяч человек. А так как снег там будет минимум до середины апреля, то всего ожидается 1,4 млн туристов. На 2,5% больше, чем год назад. Фиксируют рост спроса со стороны Петербурга и в мурманских Хибинах. Там проблем со снегом тоже нет — в марте продолжают спускать лавины со склонов.

