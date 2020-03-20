Чат-бот Константин в помощь. На заседании Центризбиркома представили сайт о голосовании по Конституции

На заседании Центризбиркома 20 марта представили информационный сайт о голосовании по поправкам в Конституцию — «Конституция2020.рф». Его членам комиссии презентовала представитель компании «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская.



На сайте есть разделы с предлагаемыми поправками и текстом действующей Конституции, где и как голосовать с возможностью поиска своего участка, новостями и комментариями и историей Основного закона страны.



Наиболее распространенные вопросы пользователи смогут задать специальному чат-боту по имени Константин. Кроме того, разработчики создали несколько видеороликов, мотивирующих проголосовать за поправки в Конституцию.

