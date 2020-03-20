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20.03.2020 14:18
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Чат-бот Константин в помощь. На заседании Центризбиркома представили сайт о голосовании по Конституции

На заседании Центризбиркома 20 марта представили информационный сайт о голосовании по поправкам в Конституцию — «Конституция2020.рф». Его членам комиссии презентовала представитель компании «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская.

На сайте есть разделы с предлагаемыми поправками и текстом действующей Конституции, где и как голосовать с возможностью поиска своего участка, новостями и комментариями и историей Основного закона страны.

Наиболее распространенные вопросы пользователи смогут задать специальному чат-боту по имени Константин. Кроме того, разработчики создали несколько видеороликов, мотивирующих проголосовать за поправки в Конституцию.

В ближайшее время сайт заработает в полную силу и его можно будет найти с помощью поисковых систем. Кроме того, переход на ресурс возможен и с транслируемых в сети баннеров.

Группа компаний «Михайлов и партнеры» — одна из крупнейших структур, работающая в сфере коммуникаций. Ее клиентами в том числе являются региональные и федеральные органы власти. Одним из совладельцев ГК является генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов. Марианна Максимовская, в прошлом известный журналист, в 2018 году была назначена на пост президента группы.

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