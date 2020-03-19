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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 17:19
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Коронавирусный интернационал. Как COVID-19 стал мировой музой

Пятнадцать музыкальных клипов из разных стран о болезни, карантине и любви к близким.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Пандемия коронавируса стала настоящей музой для всего мира. Музыканты уверены, что, вооружившись юмором, голосом и инструментами, легче перенести карантин и страх. «Фонтанка» собрала самые интересные клипы из разных стран Европы и Азии.

Лидером «коронавирусного творчества» можно с уверенностью назвать США. Вот, к примеру, один из блогеров поёт, что как будто находится под домашним арестом, потому что даже в церковь ему ходить нельзя. Но в этом случае, поет он, на помощь придут друзья и семья.

Рэпер из США рассказывает в своей песне, как паникует. Он накупил перчаток и масок, но всё равно боится жать руки при встрече. «Мойте руки с большой любовью», — просит он. А ещё хип-хоп-исполнитель обещает сдать властям всех, кто кашляет.

Африканский артист поёт о том, что здоровье — главное богатство. Своим слушателям он сообщает, что «корона» хуже эболы, и призывает чаще пользоваться мылом.

Кенийские детишки его в этом поддерживают.

В танце своё отношение к вирусу выразили подростки из Индии.

А мягкие игрушки подсказали, что нужно делать.

Канадец признался в гермофобии, показал, как до визга боится бактерий и дезинфицирует всё вокруг.

Сингапурцев тоже креативно обучили мерам безопасности.

Пакистан тоже волнует пандемия.

Блогер из Великобритании в клипе показал, как безопасно сбегать за несколькими килограммами макарошек.

В Таиланде станцевали сотрудники подземки.

Французский юноша рассказал о грустной жизни в карантине. Вопрос отсутствия туалетной бумаги тоже затронут.

Калифорнийские школьники, обучающиеся дистанционно, записали трогательную песню а капелла.

В Китае без шуток отдали честь медикам, спасавшим жизни, и почтили погибших.

В Испании музыканты устраивают балконные концерты.

Ну и, наконец, Россия. У нас блогеры пока иронизируют больше над общей ситуацией в России, чем над коронавирусом. Впрочем, и болезням в клипе место нашлось.

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Комментарии (1)

LGlo
Gрекрасный ремейк по мотивам Rolling Stones "I can get no disinfection" :-)
youtu.be/XeMnqfiii8A
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