Пандемия коронавируса стала настоящей музой для всего мира. Музыканты уверены, что, вооружившись юмором, голосом и инструментами, легче перенести карантин и страх. «Фонтанка» собрала самые интересные клипы из разных стран Европы и Азии.



Лидером «коронавирусного творчества» можно с уверенностью назвать США. Вот, к примеру, один из блогеров поёт, что как будто находится под домашним арестом, потому что даже в церковь ему ходить нельзя. Но в этом случае, поет он, на помощь придут друзья и семья.

