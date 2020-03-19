Когда ЖКС говорит: «Ой, все». Жители дома на Пулковской чувствуют себя брошенными

автор фото Маргарита Ухова/Коммерсантъ

ЖКС №1 Московского района подал на развод в начале марта. Уведомление о прекращении договора управления пришло жителям по адресу Пулковская ул., дом 2, корпус 1. В нем, как водится, перечень обид: систематическое нарушение собственниками помещений условий договора не позволяет жилкомсервису осуществлять услуги; на общие собрания жители не ходят, не сдают заполненные бюллетени, а стало быть — вопросы не решаются; члены совета дома отказываются принимать работы по текущему ремонту. Ну и главное — 4,5 млн рублей долга перед управляющей организацией. В связи с этим с 1 апреля жилкомсервис рвет отношения. У жителей ответных претензий хватает, но худой мир для них лучше доброй ссоры.



«Фонтанке» собственники квартир рассказали, что больше всего их пугает перспектива остаться вообще без управляющей организации в самый веселый день года. При этом опыт «семейной» жизни у них непростой. «У нас была сложная ситуация с управлением, было ТСЖ, которое впало в банкротство, потом было две УК, какое-то время нам приходили параллельные платежки, - рассказывает Ирина. - Наконец в какой-то момент нам определили этот ЖКС». Какой-то момент — это, согласно порталу «РеформаЖКХ», 2016 год, 7 лет спустя после сдачи. Именно тогда дом с более чем 400 квартирами в 10 подъездах начал обслуживать районный жилкомсервис.

Любовь жила 3 года. «Прошлой весной он пытался скинуть нас на какие-то «Рога и копыта»», - рассказывает Ирина. Так-то жилищный рынок Петербурга наоборот привык к тому, что управляющие организации пытаются «отжать» друг у друга дома, и иногда это приводит к настоящим блокбастерам. Но вот чтобы всучить конкуренту клиентуру в виде жителей дома — такое бывает нечасто. В мартовском извещении 2019 года именно ЖКС № 1 значился инициатором собрания, а одним из вопросов было предложение заключить 5-летний контракт с ООО «Северо-Западная УК». Рога не рога, но зарегистрирована она была лишь за месяц до собрания. Что бы жилкомсервис теперь ни говорил о пассивности жителей, но на его попытку отойти в тень они отреагировали быстро и проголосовали против. «Северо-Западная УК» после этого не просуществовала и года. Но ее совладелец Андрей Михальченко вряд ли расстроился: у него еще две компании с таким названием. У одной, согласно реестру ГЖИ, даже есть в управлении три дома на Искровском.



Как бы то ни было, жители дома на Пулковской своими голосами доказали, что насильно мил будешь, и не отпустили ЖКС. Хотя претензий с их стороны тоже хватало. На портале «Наш Санкт-Петербург» можно найти их жалобу на неработающую систему автоматической противопожарной защиты. Главный инженер жилкомсервиса флегматично сообщал в ответ, что «на момент передачи от предыдущей УК (с вызовом полиции) никакая документация по дому передана не была», а противопожарная система смонтирована на 30%. При этом жильцы отказались восстанавливать ее за свой счет, а в квитанции соответствующая строчка на содержание и ремонт значилась.

Вторая история касалась распределения задолженности. «В 2018 году их штрафовали за то, что они долги по электроэнергии раскидали на общедомовые расходы, - говорит Ирина. - После проверки они сделали перерасчет». Судя по ответу администрации района, речь шла почти о миллионе рублей: именно на столько по какой-то причине различались счета, выставленные электросетевой компанией, и те начисления, которые были сделаны собственникам в 2017-м. Эту разницу в феврале 2018 года ЖКС «доначислил» в содержание общего имущества. Жилищная инспекция не оценила.



В общем, и так-то жили нескладно, а тут еще случилась история с кондиционерами. «Фонтанка» рассказывала, что анонимные жалобы вынудили районные администрации идти в суды и заставлять жилкомсервисы приводить фасады в первичный облик. В январе 2020 года такое исковое получил ЖКС №1 Московского района, в списке из 51 адреса оказался и дом на Пулковской. Несколько жителей ходатайствуют о том, чтобы их подключили в качестве третьих лиц. Их довод состоит в том, что расходы на демонтаж кондиционеров придется нести именно собственникам; а ЖКС, мол, сильно спорить с районом не будет, так как аффилирован с администрацией города. Интересно, что заседание назначено аккурат на 1 апреля, когда жилкомсервис собирается порвать постылые отношения с домом.

Основная тревога собственников связана с тем, что 1 апреля их оставят вообще без опеки.

В самом ЖКС говорят, что не расторгают договор, просто не продлевают, так как срок действия закончен. «Об этом сообщили в ГЖИ, районная администрация выставит дом на торги для управления другой компанией, - сообщили в жилкомсервисе. - До того момента, как будет выбрана новая организация, дом без обслуживания не останется, он будет числиться за нами».

