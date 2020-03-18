Путин подписал назначение полковника Дорофеева. Это пока единственный петербуржец, кого одобрил Плугин

Как сообщает 18 марта 47news , в центральном аппарате МВД и администрации президента завершилась проверка представления министра Колокольцева на назначение начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковника полиции Олега Дорофеева на новую должность. Процедура началась ещё в начале года, после того, как кандидата внесли в кадровый резерв министерства.

Владимир Путин подписал указ о назначении полковника полиции Дорофеева на пост заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Издание отмечает, что в столице сегодня подписан президентский указ №189. Таким образом, главный кадровик сел в кресло, которое ранее занимал генерал Роговой. После ухода начальника главка, напомним, тот сразу написал рапорт об увольнении, не пытаясь устоять при смене верхушки.

Таким образом, Дорофеев — первый из старого коллектива, кто пошёл на повышение и в скором времени станет генерал-майором. Судьба двух других генералов сложилась не очень удачно. Новая команда боролась с замначальника ГУ МВД Иваном Абакумовым. Это выросло в уголовное дело и видеообращение к начальнику главка Плугину.

Другой заместитель, начальник Главного следственного управления генерал Олег Антропов, «пропустил удар» и попросил освободить его от должности. В результате у Плугина остались только два зама. Это начальник полиции Дмитрий Баранов и заместитель по Ленобласти Виктор Борисенко. Оба из Москвы.

Из «старой гвардии» остался ещё один генерал. Это начальник Управления ГИБДД Алексей Семёнов. Атакует его Управление собственной безопасности ГУ МВД, главой которого является москвич Васильев.