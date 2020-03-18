Путин рассказал про средний класс в России. «Если вы думаете, что средний класс — это как живут в Германии, то это не соответствует действительности»

Президент России Владимир Путин рассказал, кто в России может относить себя к среднему классу. Он указал на методику Всемирного банка, из которой следует, что для этого нужно зарабатывать больше 17 тысяч рублей.



Про средний класс и где его потеряли президента спросил журналист Андрей Ванденко в шестнадцатой серии проекта ТАСС, которая вышла 18 марта.



«Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — ответил Путин.