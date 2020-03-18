FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 10:09
15
Печать

Путин рассказал про средний класс в России. «Если вы думаете, что средний класс — это как живут в Германии, то это не соответствует действительности»

Президент России Владимир Путин рассказал, кто в России может относить себя к среднему классу. Он указал на методику Всемирного банка, из которой следует, что для этого нужно зарабатывать больше 17 тысяч рублей.

Про средний класс и где его потеряли президента спросил журналист Андрей Ванденко в шестнадцатой серии проекта ТАСС, которая вышла 18 марта.

«Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — ответил Путин.

«Ну тогда не средний, а посредственный класс», — отметил Ванденко.

«Вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий», — резюмировал Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (15)

***_555
Гений! Достойно восхищения, как он рулит миллионами терпил и лизунов.
Kassbar
А ведь кто-то же слушает/читает эти "интервью", набирается мудрости у своего вождя. Потом с такими же бакланами сидит обсуждает как все в рашке здоровски.
Pilat
Посредственный класс - как точно сказано!!!!
Вообще очень странная серия интервью. Журналист явно и открыто хамит Путину, а Путин как будто этого не замечает. Так впечатление, что это специальный формат - типа президент не боится жестких вопросов.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний