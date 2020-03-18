В Париже, Марселе и Ренне все спокойно: люди сидят по домам, военные и полиция патрулируют улицы, слышно пение птиц и сирены «неотложки». Штраф за нарушение карантина — 38 евро, но с 18 марта расценки вырастут. Французы, в общем не склонные делать запасы, раскупили макароны, муку и почему-то мыло. Гречка во Франции популярна только на севере, но местные жители нашли ей кризисный аналог.

Вместо гречки выносят из магазинов чечевицу. Как во Франции прошел первый день с армией на улицах

«Мы с семьей не выходим из дома. Карантин объявили 17 марта, с 12 часов дня. По улице ездят машины с военными, патрулируют район и следят, чтобы все сидели по домам. Обычных машин на дорогах практически нет. Ничто не заглушает пения птиц, — рассказала Анна Скочиленко, которая с семьей живет в западном пригороде Парижа. — Транспорт пока ходит, но в автобусе один-два человека сидят. В метро чувствуется напряжение. Взгляды у людей злые и настороженные, многие носят медицинские маски. На руках — перчатки. Тут уж кто во что горазд: в ход идут и одноразовые латексные, и перчатки для уборки помещений, и хирургические, и самые обычные нитяные перчатки. У кого нет масок — заматываются в шарфы.



Выходить из дома можно как в Италии — только с декларацией. Это специальный бланк, который надо заполнить, указав дату, время и куда и зачем ты идешь. К уважительным причинам относятся работа, уход за близкими, покупка продуктов или лекарств и занятие индивидуальным спортом. То есть бегать можно.

Все началось с того, что в четверг, 12 марта, объявили о закрытии учебных учреждений. В пятницу закрыли все культурные и развлекательные заведения. В субботу было тепло, все побежали гулять в парки. А в понедельник с утра президент Макрон огорошил введением карантина и военного положения.

В продуктовых магазинах хаос и пустые полки. Народ начал закупаться еще неделю назад и остановиться не может. Из продажи пропала мука. Но продавцы говорят, что все продукты есть, просто они не успевают выкладывать их на полки — сразу разбирают.

Медицинские маски и антисептик для рук купить невозможно. Их может выдать семейный доктор — но только тем, кто заболел. Тестирование на коронавирус просто так пройти нельзя. Если нет высокой температуры, просят не беспокоить врачей попусту.



На март заморожены все платежи и налоги. Не надо платить ни за газ и электричество, ни по кредитам или ипотеке. Предприятия освобождены от налогов. Компенсации обещают выплатить даже частным предпринимателям, но как это будет делаться — непонятно. Все мои клиенты приостановили работу, поэтому и я работать из дома не могу. В моем случае потери в зарплате составят около 85%».

Правительство издало декрет совместно с Министерством внутренних дел, что со среды, 18 марта, каждый житель должен выходить на улицу с заполненной бумагой, в которой будут контактные данные и адрес, а также хотя бы одна из пяти уважительных причин находиться на улице. Это поход в магазин у дома за едой и вещами первой необходимости, профессиональная деятельность и дорога от дома до работы, если ты не можешь работать удаленно, семейные дела, типа смерти близких или необходимости посидеть с детьми, и медицинские причины вроде похода на УЗИ беременной при наличии направления.



«Также не запрещено совершать пробежки в одиночестве и находиться на улице с собакой-поводырем и выгуливать ее. Про обычных собак, кстати, ни слова, как будто их выгуливать необязательно. Сегодня тем, кто нарушает карантин, — штраф 38 евро, а с завтрашнего дня будет уже 138 евро, — рассказала Анна Литвинко, которая живет в Марселе. —



Все продуктовые магазины перешли на специальную схему: не больше 100 посетителей внутри. Запускают по 15 человек, очередь расчерчена по полу специальными линиями. На входе стоит охранник, который все это дело контролирует. Все спокойно, с уважением, никто не лезет без очереди. В начале дня она была, кстати, маленькой: человек 8. Но когда я собралась идти, выросла до 20. Стояла на солнышке я около получаса. Внутри — все как обычно. Все товары — в наличии. Никакого дефицита туалетной бумаги нет, только чечевицу раскупили: она во Франции — как в России гречка.

Гулять сейчас по Марселю приятно. Кафе и рестораны убрали свои стулья и столы, и стало просторно. Так что даже в карантине есть свои плюсы.

Говорят, что изоляция продержится 6 недель: надо привыкать жить в новом режиме — это надолго. На улицах развешивают плакаты с таким текстом: «Работайте, читайте книги, играйте в компьютерные игры, рисуйте, занимайтесь спортом и ext. Но оставайтесь дома. Никогда спасать жизни не было так легко».



В маленьких городках дисциплина тоже серьезная.

«Полиция дежурит на въездах в маленькие поселки и городские районы, машину могут остановить, чтобы выяснить, по делу ли люди едут и куда, — рассказала «Фонтанке» Маргарита Арановская из Ренна. — Также активно патрулируются улицы города, у меня уже двух знакомых останавливали.



Фото: Маргарита Арановская Фото: Маргарита Арановская