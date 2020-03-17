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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 13:08
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«Рядом чихнули. Пишу завещание». Как Интернет смеется над вирусом

Пандемия коронавируса прочно обосновалась в новостной повестке и захлестнула соцсети. Посылки из AliExpress уже не тревожат, пользователи меряются экстренными запасами и готовятся выживать, не выходя из дома.

скриншот с сайта twitter /&nbsp;@Yoghikitt
скриншот с сайта twitter / @Yoghikitt

Границы закрываются, на карантин уходят целыми странами, число заразившихся в России к 17 марта выросло до 93. Спасаться в Гренландии по заветам игроков симулятора Plague Inc — поздно. «Фонтанка» предлагает перевести дух и переключиться с коронавируса в новостях на вирусные мемы.

Кадры из «Сияния» Стенли Кубрика, где место героя Джека Николсона с топором занял почтальон Печкин с доставкой AliExpress, к марту потеряли актуальность.

«Время дистанцироваться от общества, отказаться от путешествий и вернуться к готовке», — демонстрируют степень готовности за границей. В Рунете уверены, что и в разгар катаклизма смогут добраться до магазинов.

Пока одни хвалятся своей запасливостью и подсчитывают прибыль производителей туалетной бумаги, другие готовятся заработать на дефиците и смотрят в будущее.

Несмотря на то, что туристический поток заметно поредел, беспокойств из-за возвращенцев пока хватает. Впрочем, нервничают не только в аэропортах и на вокзалах, но и везде, где собираются больше одного.

Пользователи выбирают маски, напоминают о мерах безопасности и показывают, как избегать тактильности, ведь нет рукопожатий — нет проблем. Некоторые способы убить вирус — совсем уж радикальные.

скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://pikabu.ru/story/sovremennyie_problemyi_trebuyut_sovremennyikh_resheniy_7264328" target="_blank" class="_">pikabu.ru</a> /&nbsp;maca611
скриншот с сайта pikabu.ru / maca611

Между тем, карантин уже не кажется уделом тех, кто вернулся из заграничных поездок или небезопасно приблизился к иностранцам. Удалённый режим работы теперь может запереть дома каждого и не оставляет равнодушным.

И всё-таки в Рунете не сомневаются: и это пройдёт.

Для тех, кто настроен серьёзнее, «Фонтанка» рассказывает об изменениях в эпидобстановке в онлайн-трансляции.

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