«Рядом чихнули. Пишу завещание». Как Интернет смеется над вирусом

Границы закрываются, на карантин уходят целыми странами, число заразившихся в России к 17 марта выросло до 93. Спасаться в Гренландии по заветам игроков симулятора Plague Inc — поздно. «Фонтанка» предлагает перевести дух и переключиться с коронавируса в новостях на вирусные мемы.



Кадры из «Сияния» Стенли Кубрика, где место героя Джека Николсона с топором занял почтальон Печкин с доставкой AliExpress, к марту потеряли актуальность.



«Время дистанцироваться от общества, отказаться от путешествий и вернуться к готовке», — демонстрируют степень готовности за границей. В Рунете уверены, что и в разгар катаклизма смогут добраться до магазинов.

