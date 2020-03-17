«Рядом чихнули. Пишу завещание». Как Интернет смеется над вирусом
Пандемия коронавируса прочно обосновалась в новостной повестке и захлестнула соцсети. Посылки из AliExpress уже не тревожат, пользователи меряются экстренными запасами и готовятся выживать, не выходя из дома.
Границы закрываются, на карантин уходят целыми странами, число заразившихся в России к 17 марта выросло до 93. Спасаться в Гренландии по заветам игроков симулятора Plague Inc — поздно. «Фонтанка» предлагает перевести дух и переключиться с коронавируса в новостях на вирусные мемы.
Кадры из «Сияния» Стенли Кубрика, где место героя Джека Николсона с топором занял почтальон Печкин с доставкой AliExpress, к марту потеряли актуальность.
«Время дистанцироваться от общества, отказаться от путешествий и вернуться к готовке», — демонстрируют степень готовности за границей. В Рунете уверены, что и в разгар катаклизма смогут добраться до магазинов.
Бои за туалетную бумагу становятся трендом этого сезона 😁— КОРОНАВИРУС ☢️ВИРУС ☣️ (@VIRUSUXAH) March 16, 2020
Не так мы себе представляли вирусный Апокалипсис.
КОРОНАВИРУС pic.twitter.com/yProNlx1n4
March 16, 2020
Иду в АТБ за гречкой pic.twitter.com/dkG4pJGEtk— Пан Zабафаній жівчік⭕м™ (@DFENS3000) March 13, 2020
Если где-то убыло, значит где-то прибыло. ..#коронавирус #кризис #юмор pic.twitter.com/FZE3xgqYHe— Эльвира Шишкина (@ellacanary67) March 15, 2020
Пока одни хвалятся своей запасливостью и подсчитывают прибыль производителей туалетной бумаги, другие готовятся заработать на дефиците и смотрят в будущее.
Продам гречку. Дорого pic.twitter.com/QnayIgZFDi— Ариана (@adaimond89) March 16, 2020
Оплатил 🤣🤣🤣#коронавирус pic.twitter.com/uQ58hZOCJE— PR® (@max69xam) March 15, 2020
Январь: Третья мировая война— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) March 16, 2020
Февраль: Эпидемия коронавируса
Март: Падение рубля
Гадаем, что будет в апреле pic.twitter.com/pALTouu2vo
March 16, 2020
Очень важное сообщение касательно #коронавирус!— P É T I U K H (@MykolaPetiukh) March 16, 2020
Зеленский от вас это пытался скрыть.#COVIDー19 pic.twitter.com/NqNkJFhcFU
Несмотря на то, что туристический поток заметно поредел, беспокойств из-за возвращенцев пока хватает. Впрочем, нервничают не только в аэропортах и на вокзалах, но и везде, где собираются больше одного.
МИСКУЗИ pic.twitter.com/1AC9UwtPh6— Длинная (@kobranna) March 11, 2020
Позитив похихихать.В салоне чихнул— Наталья (@BHSdsczDDXkSaNS) March 16, 2020
китаец. pic.twitter.com/3mqywu52yt
На работе рядом со мной люто чихнул какой-то китаец. Пора писать завещание.— Уродство Характера (@SetMeFreeAgain) February 3, 2020
Пользователи выбирают маски, напоминают о мерах безопасности и показывают, как избегать тактильности, ведь нет рукопожатий — нет проблем. Некоторые способы убить вирус — совсем уж радикальные.
Now! This was expected... Wash your hands, before Corona hits you! 😅🤪🤣 #Meme #MEMES #memecontent #corona #coronapocalypse #coronavirus #satire #SaturdayMotivation 😆 pic.twitter.com/k2mKzlGUvW— Sumit Jain (@iam_sumitjain) March 14, 2020
No handshakes, no problem.— Senator Mazie Hirono (@maziehirono) March 11, 2020
In order to help stop the spread of coronavirus otherwise known as #COVID19, I'll be following a 'no handshake' policy. pic.twitter.com/8L6nqzQwnq
Yeaaaaah ..that’s right pic.twitter.com/Wwg0RzH06W— AMAZINACE (@AMAZINACE) March 14, 2020
Стихи наваял по ГОСТу, с соблюдением всех санитарных норм. Но на всякий пожарный еще и прокипятил#коронавирус pic.twitter.com/9HmIp03rYI— Вирус без короны (@crazyshko) March 12, 2020
Когда пришёл с улицы домой 😂...#COVIDー19 #коронавирус #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/WvReiAPMM4— Алексей Иванов (@AlexeyIvanovZZ) March 15, 2020
Между тем, карантин уже не кажется уделом тех, кто вернулся из заграничных поездок или небезопасно приблизился к иностранцам. Удалённый режим работы теперь может запереть дома каждого и не оставляет равнодушным.
March 13, 2020
- блин, дорогая, ежегодный съезд твоих бывших в этом году не состоится— Duran / Дюран (@userdie) March 13, 2020
- ЧТО?
- в Петербурге запретили мероприятия численностью больше 1000 человек!
В России зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.— Maestro ☭ (@llmaestroll) March 15, 2020
Мужчина задушил свою тещу после 3-х дней совместного домашнего карантина...
Главный фильм Марвел pic.twitter.com/75vXlQ5pSa— Кибер-Пух (@Vadimeys) March 15, 2020
Эксперты рекомендуют продолжать делать ваши повседневные дела, даже когда работаете из дома pic.twitter.com/LyYGIvo77z— Локе (@Vodka_Crusader) March 16, 2020
И всё-таки в Рунете не сомневаются: и это пройдёт.
Походу да#коронавирус #мемы #лайкретвит pic.twitter.com/U7GhVGgad5— 🇺🇦well I’m Karina🇺🇦 (@author9ets) March 16, 2020
Для тех, кто настроен серьёзнее, «Фонтанка» рассказывает об изменениях в эпидобстановке в онлайн-трансляции.