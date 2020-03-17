Еще недавно коллекторы писали на дверях размашистое: «Отдай долг». На смену им пришли стикеры от коммунальщиков на почтовые ящики.

В марте Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района запустил «акцию» — задолжавшим за услуги ЖКХ за три месяца на ящик клеят зеленый стикер «Я живу за счет соседей». От полугода — желтый «Я принципиально живу за счет соседей». А за год просрочки награждают красным с надписью «В очереди на отключение водоотведения». Общественное порицание должно стимулировать несознательных граждан. Но оно не всегда приходит по адресу.



Фото: читатель «Фонтанки»

Как рассказали «Фонтанке» в управляющей компании, на почтовых ящиках с 4 марта размещены уже более тысячи наклеек. Помимо частных квартир, достается и коммуналкам. Тем, что не платят вообще, вешают значок «Мы живем за счет соседей».

«Оценить результаты пока сложно, так как работа осуществляется через расчетно-кассовый центр, — признался «Фонтанке» генеральный директор Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой. — Информация о поступлении платежей приходит к нам с опозданием».

Из-за этого, признает он, есть случаи, когда человек уже оплатил задолженность (а по базе ЖКС она еще числится) и получает на ящик стикер. На проблему обратили внимание в группе «ВКонтакте» «пострадавшие».

«Скажите, а как бороться с ошибками бухгалтерии ЖКС №2? Долг по квартплате отсутствует, а звонки от робота поступают, наклейку наклеили... При звонке в ЖКС сказали: долг не видно», — написал петербуржец Алексей 5 марта. Через пять дней его обращение проверили и извинились.

«Идея, конечно, интересная, но вот у меня на ящике появилась наклейка, хотя не оплачен только февраль. Сейчас середина марта, это уже долг?», — удивляется другая хозяйка квартиры. Во всех случаях коммунальщики обещают разбираться и приносить извинения, если ошиблись.

Ноу-хау с наклейками пришло в Петербург из Перми. Первопроходцы из местного муниципального предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГТКХ) начали расклейку стикеров еще летом прошлого года, но с отличиями. Фразы там те же, но принцип распределения другой — по сумме задолженности, а не по сроку.

Зеленые наклейки «Я живу за счет соседей» достаются тем, кто задолжал больше пяти тысяч рублей. Стикер следующего уровня положен за долг в 10–15 тысяч. А за еще бОльшую сумму наклейкой пообещают и воду отключить. При этом сам стикер там более персонализирован — на нем указывается номер квартиры и точный размер долга.

Постоянным участникам «акции» на сайте предприятия обещают «незабываемую встречу» с сотрудниками службы судебных приставов и представителями ГКТХ, которые любезно отключат воду и вручат запрет на поездки за границу или наложат арест на имущество.

«Мы всегда помним о вас, и поэтому приготовили особый приз — передача информации о ваших достижениях в «Национальное бюро кредитных историй». Что это значит? Это значит, что вы никогда, ни в каком банке не получите кредит, ипотеку и т. д. Участвуйте в акции «Я живу за счет соседей». Получайте призы, удивляйтесь!» — пугают пермяков коммунальщики. К слову, в Петербурге затянувшим с оплатой грозит ровно то же и без напоминаний.

