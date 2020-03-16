В Петербурге скончался сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

Музыкант, поэт и художник Константин Рябинов, сооснователь легендарной группы «Гражданская оборона», известный как «Кузя УО», скончался в Петербурге. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердила его подруга Ксения Кислицина.



«К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался, — сказала она. — Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет».



Тело женщина нашла в их квартире сегодня, 16 марта.



«Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», — объяснила она.

