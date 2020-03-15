В парадной на Солидарности поймали любителя показывать себя школьницам

Полиция отреагировала на заявление жительницы Петербурга о насильнике в парадной жилого дома. Сперва его сочли хулиганом, но нашёлся и уголовный состав.



По данным «Фонтанки», к утру 15 марта в камере до избрания меры пресечения находится 51-летний горожанин с проспекта Космонавтов. Его задержали 12 марта после сообщения жительницы одного из домов по проспекту Солидарности, она утверждала, что неизвестный домогается её дочери-школьницы и показывает ей свой половой орган.

Полиция была на месте через 20 минут, мужчину увезли в отдел и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Пока одни писали, другие пошли по этажам. Выяснилось, что от развратных действий мужчины пострадали две школьницы, 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело.

