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15.03.2020 11:25
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В парадной на Солидарности поймали любителя показывать себя школьницам

Полиция отреагировала на заявление жительницы Петербурга о насильнике в парадной жилого дома. Сперва его сочли хулиганом, но нашёлся и уголовный состав.

По данным «Фонтанки», к утру 15 марта в камере до избрания меры пресечения находится 51-летний горожанин с проспекта Космонавтов. Его задержали 12 марта после сообщения жительницы одного из домов по проспекту Солидарности, она утверждала, что неизвестный домогается её дочери-школьницы и показывает ей свой половой орган.

Полиция была на месте через 20 минут, мужчину увезли в отдел и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Пока одни писали, другие пошли по этажам. Выяснилось, что от развратных действий мужчины пострадали две школьницы, 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Что есть в наше время 15-ти летняя школьница? Что он там ей хотел показать нового?
dozer_666
Как-то быстро пилиция приехала!
Krigsmarin
Полиция была на месте через 20 мин.... за 20 мин он мог бы много чего натворить и свалить.
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