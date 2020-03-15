Вы уже в карантине? Мы идем к вам!

Вот уже и в Петербурге нельзя собираться больше тысячи человек, а в области - даже 300. «Фонтанка» нашла, чем вас занять, чтобы не заскучали взаперти и не сошли с ума в онлайне.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» подобрала 10 игр для взрослых и подростков в духе времени. При подготовке списка мы руководствовались злободневностью сюжета, мировым рейтингом популярности и вкусами журналистов редакции. Конечно, можно сыграть и в старые-добрые «Уно», «Диксит» или «Монополию» (а то и вовсе в нарды или шашки), но с актуальным сюжетом — веселее.

Пандемия. Игра, после которой не страшно ничего. Только представьте: Землю охватило сразу несколько смертельных заболеваний! Как и в реальной жизни, противостояния между игроками нет: враг — общий, болезнь, - и его нужно остановить. Если проигрывают — то все вместе, и самой игре. Игрокам раздают карты ролей - врач, диспетчер, ученый, специалист по карантину... На столе раскладывается карта мира с реальными городами (в том числе нужно спасать Москву и Петербург), есть «кубики заболеваний», которые в эти города закладываются. Люди путешествуют, болезни распространяются, лекарства изобретают - в общем, все идет своим чередом. Игра считается не самой сложной и семейной, для игроков от 10 лет. Длится от получаса до часа и рассчитана на 2-4 человек.



Эпидемия. Это русская версия популярной игры Rattus. Тут нужно спасать жителей средневековой Европы от чумы. Карта Европы (Россия тоже немножко есть) поделена на 12 регионов, игроки их заселяют своими «подданными», заручаются поддержкой сословий, и каждый ход двигают фишку «чумы» к соседям. Эта игра уже «зловредная», потому что чужаков предполагается заражать и этому радоваться. У каждой страны есть «крысиные жетоны», от числа которых зависит тяжесть заболевания, но карты сословий дают преимущества: например, король может укрыть население у себя во дворце. Игра также рассчитана на 2-4 игроков в возрасте от 10 лет, занимает от 45 минут.



Вирус (Viral). Ну, вот тут уж мы все «отыграемся» - в буквальном смысле слова: в этой игре каждый — сам себе вирус. И его задача — продержаться как можно дольше в органах человека, мутируя, заражая его все дальше и дальше, и противостоять иммунной системе. Игровое поле имеет довольно неприглядный вид — на нем нарисованы, собственно, внутренние органы, по которым вирусам и предстоит перемещаться. Причем нарисованы неточно. Карточки с напастями тоже эстетичностью не отличаются — но некоторые поклонники настольных игр как раз эту и любят за ее «трэшовость».



Играют от 2 до 5 человек, примерное время игры — от 30 до 60 минут.

Антивирус. Если вы оказались запертыми в карантине в одиночку, это не страшно. Есть головоломка на одного. Цель — перемещая по игровому полю красную деталь (собственно, вирус), выпихнуть ее за его пределы. Незадача лишь в том, что легкому избавлению мешают нейтральные клетки, которые нельзя передвигать, а также другие детали, которые можно перемещать лишь в определенном направлении. Игра рассчитана на детей от 7 лет и взрослых, занимает в среднем полчаса. Правила — элементарны.



Ужас Аркхэма. Карточная игра: Путь в Каркозу. Невыразимая клятва. Серия «Ужас Аркхэма» - фаворит любителей настольных игр. Вселенная писателя Говарда Лавкрафта затягивает поклонников среди геймеров с 1987 года, когда вышло первое издание. Сейчас играют уже в третье, к основной игре выпущены многочисленные дополнения. Игра — корпоративная, то есть побеждают или проигрывают все вместе. По сюжету, игроки отправляются в 1926 год и, становясь сыщиками (у каждого — свой набор предметов, навыков, денег и улик), расследуют происшествия в вымышленном городе Аркхэм, что в штате Массачусетс. Там есть двери в неизведанные миры, туда заходят монстры, с которыми нужно сражаться, не допуская прихода Древнего зла. Что куда движется — определяется броском кубиков и картой мифа, которая открывается после каждого хода Среди дополнений к игре - «Невыразимая клятва», четвертый из сценариев в цикле «Путь в Каркозу». Игроки отправляются в лечебницу и оказываются за запертыми дверями. На их пути встают проклятия и противники, вроде монстра «больничного пожирателя» или «смирительной рубашки». Приложение рассчитано на 1-2 игроков от 14 лет, играть в него от часа до двух.



Агрикола. Эта игра даст вам «почувствовать себя владельцем фермы, только что пережившим голодные годы», - говорится в описании на одном из специализированных сайтов игр. Так что на случай пустых полок и упавшего рубля — можно попрактиковаться. Особенно понравится, если вы когда-то любили «Счастливого фермера» во «Вконтакте». Игра длится 14 раундов. Рассчитана на 1-4 игроков от 12 лет, продолжительность — от часа до четырех. Игроки между собой конкурируют, побеждает тот, кто успеет вырастить самую богатую ферму — в условиях ограниченных ресурсов, как водится.



Tickets to ride: Европа («Билет на поезд»). А это для тех, кто застрял из-за отмены рейсов и точит зуб на перевозчиков. Здесь нужно прокладывать свои маршруты между городами и пускать по ним составы. Перед началом игры каждый получает карты маршрутов, что не нравится - можно, никому не показывая, отложить, но никто не должен знать, куда вы прокладываете путь. У вас есть 45 вагончиков, строительство станций «стоит» этих вагонов. Станции можно строить только в незанятых соперниками городах. Когда у кого-либо из игроков остается только два вагончика, игра завершается — остается последний круг, после чего подсчитываются очки. Игра рассчитана на 2-5 игроков от 8 лет, занимает полчаса-час.



Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Энергосеть. Если идти по фатальным сценариям — то никуда без отключения электричества. Вашей миссией будет восстанавливать энергоснабжение — на выбор, в Германии или в США, конкурируя между собой за города. Нужно будет покупать на аукционах электростанции, снабжать их подходящим сырьем (уголь, мазут, вторсырье и уран) и протягивать линии передач. Партия состоит из нескольких раундов, последний из которых, закономерно, называется «бюрократией». А правила гласят, что вы не обязаны снабжать энергией все города вашей сети. Игра рассчитана на 2-6 человек старше 12 лет, занимает полтора-два часа.

«Эволюция. Естественный отбор». Игра полезна для философского взгляда на мир: животные эволюционируют, приспосабливаются или вымирают. Вы можете приложить к этому руку — наделять виды разными свойствами, увеличивать размер и популяцию, а также создавать новые виды. Животных нужно кормить. Побеждает тот, у кого к концу игры больше всего тварей разного вида, и они лучше накормлены. Если жизнь покажется слишком легкой — можно докупить дополнение к игре, например, «Климат». Тогда за вашими питомцами придут глобальное потепление, похолодание, извержения вулканов, пожары и падения метеоритов. Игра рассчитана на 2-6 игроков возраста старше 12 лет, ее продолжительность — порядка часа.

