За сценой на протяжении примерно пары часов следили жильцы дома 34 и соседних с ним по проспекту Косыгина. Школьники, около пятидесяти человек, выстроились в кружок на футбольной площадке, в его центре с задором махали ногами и руками двое. Были перчатки и, кажется, даже рефери. Не всем «мордобой» на глазах сотен жителей окрестных домов, с соответствующими криками, показался хорошей затеей. Соседи вызвали полицию, вскоре во дворе показалась машина ДПС. Те быстро в запаркованном дворе оказаться не смогли, поэтому когда сотрудники доехали до площадки, дети успели разбежаться, выбегая из двух калиток «клетки». Предъявить школьникам было нечего, сотрудники уехали, старшеклассники снова вернулись на площадку. Соседи снова вызвали полицию, дети снова побежали. «Полиция приезжает, они разбегаются и собираются, это полтора часа продолжается», — отметил петербуржец.

Жители Красногвардейского района Петербурга вечером 14 марта вместо телевизора смотрели за курьезами во дворе на улице Косыгина. Там школьников гоняла полиция, победили вторые.

По его словам, круг замыкался трижды, в итоге сотрудники перешли в режим ожидания и остались во дворе. Достаточное количество времени без «экшена» в виде драки победило, и дети разбрелись по домам.

Очевидцы предположили, что школьники дрались не ради выяснения отношений, а за деньги. Подобное среди старшеклассников — не редкость, такие сообщения регулярно появляются в СМИ.