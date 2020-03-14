Накануне матча развернулась предсказуемая дискуссия: пускать ли болельщиков на «Газпром-арену». 13 марта, в пятницу, прозвучал городской указ, аналогичный московскому: запретить массовые собрания численностью больше тысячи человек (в столице порог выше в 5 раз). Важный нюанс: петербургские запреты начинают действовать с понедельника, 16 марта, поэтому формально матч «Зенит»-«Урал» под них не подпадал. Тем не менее генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил за день до игры, что болельщикам, пришедшим на матч, будут мерить температуру.

Действительно, мерили: электронным градусником на шее. Очередей при этом не наблюдалось: на матче зафиксирован антирекорд явки на «Газпром-Арене»: всего 33677 болельщиков. Однако при полной отмене спортивных соревнований по Европе и с учетом московских ограничений игра 22 тура РПЛ в Санкт-Петербурге стала самой посещаемой на континенте, а возможно, и в мире. Болельщики на стилобате не стеснялись выражать скепсис в адрес болезни: «К черту короновирус, мы пьем водку».

Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко

У «Зенита» закончились кадровые сложности, которые стоили 4 потерянных очков в предыдущих двух играх против «Локомотива» и «Уфы»: окончательно восстановились от травм и простуды Артем Дзюба и Сердар Азмун. Именно они вышли в стартовом составе. В компании с Андреем Луневым в воротах; Ярославом Ракицким, Браниславом Ивановичем, Юрием Жирковым, Вячеславом Караваевым в обороне; Себастьяном Дриусси, Малкомом, Магомедом Оздоевым и Дугласом Сантосом в полузащите.

Важное уточнение: Сергей Семак не отошел от привычной схемы 4-4-2, Жирков вышел играть на привычной позиции левого защитника, а Сантос — в опорной зоне, где он уже тоже появлялся (Вильмар Барриос пропускал матч из-за перебора желтых карточек).



Трибуны волновались: в последних двух матчах «Зенит» не сумел забить ни одного гола, дважды сыграл вничью, и отрыв в таблице в 10 очков от второго места сократился до дискомфортных 6. Фанатский Вираж в очередной раз напомнил о важности остроумия в сложные времена: еще до стартового свистка там повесили банер «Мы больны футболом и за «Зенит» умрем» (оммаж творчеству Александра Васильева и группы «Сплин»). А сразу после исполнения гимна Вираж зарядил «Мы все умрем, мы все умрем». Стадион задорно подпевал.



И если перспективы борьбы с пандемией в самом северном городе-миллионере туманны, то на футбольном поле борьбы не вышло. Уже на 8 минуте счет открыл изрядно критикуемый Азмун. Сразу за ним свой 12-й гол в сезоне забил Дзюба и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров чемпионата, опередив форварда «Ростова» Элдора Шомуродова.

За первую треть первого тайма «Зенит» отличился трижды: на 15 минуте иранец оформил дубль. Надо отдать должное футболистам «Урала»: они не перестали играть, несмотря на душераздирающий старт матча, но в таком открытом футболе шансов у них не было. В первом тайме еще могли забивать и Дзюба, и Азмун, но на 28 минуте отличился дорогостоящий новичок «Зенита» Малком. По итогам первого тайма «Урал» даже превосходил петербургский клуб по владению мячом — 45% на 55%, - но по ударам проигрывал с таким же треском, как и по голам: 7-2.



В перерыве на поле вместо Жиркова появился Леон Мусаев: Сантос вернулся на левый фланг, а молодой табасаранец вышел в опорной зоне. «Зенит» продолжил создавать моменты, удары блокировались и переводились на угловой, но на 62 минуте после паса Малкома Азмун-таки оформил хет-трик, первый за годы выступления в России.

Не сказать, чтоб на 66 минуте интрига вернулась в матч, но «Урал» заработал право на пенальти: Иванович дернул за футболку оппонента. Андрей Панюков, до недавнего времени принадлежавший петербургскому клубу, с 11-метровой точки был точен.

Разница в счете восстановилась уже через 200 секунд: с передачи Азмуна впервые за долгое время отличился Дриусси. Итоговый счет оформил Дзюба: за игру рукой судья Владимир Москалев назначил пенальти в ворота «Урала». Внимательный читатель догадается, что этот гол стал для форварда 13-м.

В концовке матча на поле вышли воспитанники академии «Зенита» Даниил Шамкин и Далер Кузяев. Несмотря на экспериментальный состав в финале встречи петербургский клуб создал еще тройку моментов, но счет так и не изменился.



Болельщики выходили со стадиона под скандирование Виража: «На карантин! На карантин! А то умрем! А то умрем!». Парадоксальным образом, звучало это обнадеживающе.

Крупнейшую победу в сезоне Семак прокомментировал так: «Действительно, спасибо болельщикам, что пришли, что нас поддержали. Конечно, хотелось сыграть и победить сегодня. В атаке смотрелись хорошо. Забили быстрый мяч, игра открылась, было много возможностей. Хотя иногда некоторая расслабленность в обороне все равно присутствовала: позволяли сопернику создавать моменты и, к сожалению, пропустили. Хотелось сыграть на ноль, хотя во во втором тайме в обороне играли поприличнее, чем в первом. Но в целом заслуженная победа. Рад, что получилось забить много хороших мячей. Жаль, что Дзюба не забил третий. В таких матчах хочется, чтобы наши нападающие чувствовали вкус победы, голов, чтобы набирали очки. Хочу поздравить и Шамкина с дебютом. Он заслужил, хорошо смотрелся на тренировках и заслужил. Сегодня вышел, конечно, с нервозностью, волновался. Мусаев выходил чаще — и на сборах, и в официальных матчах... поэтому рад, что они получили практику. Что касается Кузяева, то смотрелся уверенно, но игра была достаточно комфортной, чтобы в нее входить, поэтому какие-то выводы по молодым игрокам делать рано. А Далер нам нужен, хотим, чтобы он набирал форму после длительной паузы, и мы могли на него рассчитывать в самых ближайших матчах. Когда они будут — не знаю, но наше дело работать».

