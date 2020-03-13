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Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/Архив





Смольный ввел запрет на массовые мероприятия с числом участников более тысячи человек. Это праздники и концерты, но проходные пункты ВУЗов, через которые в течение дня проходят сотни человек, к стадиону не приравнены. Образовательные учреждения просто призывают выявлять кашляющих студентов, не пускать их в аудиторию и ежедневно дезинфицировать помещения. «Фонтанка» поговорила с главой совета ректоров, чтобы узнать, как объявленная пандемия нового коронавируса скажется на целостности гранита науки.



Совет ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области сыграл на опережение. Он собрался на экстренное совещание сразу после того, как в мире объявили пандемию нового коронавируса www.fontanka.ru/2020/03/11/69026200/. На выходе получили шаблон приказа, который, с локальными изменениями, должен быть выпущен в институтах и университетах.

Фото: Алексей Демидов Фото: Алексей Демидов

«Фонтанка» поговорила с главой совета ректоров Алексеем Демидовым.

- В Петербурге и Ленинградской области присутствует 44 ВУЗа; они подведомственны разным министерствам и ведомствам, и там разрабатывались свои рекомендации. Мы обобщили все эти распоряжения, приказы и разослали по институтам и университетам типовую форму. Главные пункты: переносятся или отменяются все загранпоездки, как для преподавателей, так и для студентов. И второе: все, кого приказ застал за границей, по возвращении должен выдержать карантин в 14 дней, о чем уведомить руководителя.



(В типовом приказе говорится о переносе командировок и служебных поездок до особого распоряжения и о рекомендации «воздержаться от частных поездок в страны с неблагополучной ситуацией» - прим.)



- А что будет, если человек вернулся из отпуска в Италии и не сказал никому? Какие-то дисциплинарные методы предусматриваются?

- Кадровая служба и непосредственные начальники полагаются на то, что даже о частных перемещениях сотрудника они узнают. Реально, человек, как правило, не скрывает это от своих. Если же преподаватель и сейчас на свой страх и риск не по работе поедет в страну из «неблагополучного» списка, он обязан предупредить руководство и пройти карантин по возвращении.



- Тем, кто готовил доклады на конференции, тоже можно расслабиться?

- Отменены международные конференции, симпозиумы — вне зависимости от того, откуда приезжают участники. Рекомендовано перенести все конкурсы, где есть международное жюри. Но рекомендовано не только нами: не забывайте, что ограничения ранее вводили и другие страны. Опять же, там, где количество участников 500-1000, вполне возможны онлайн-форматы. И подчеркну: это не отмена, а перенос до особого распоряжения. Так что нет какого-от чувства потери, которое всех гложет.



- А студентам что делать, если преподавателю не вовремя вздумалось съездить в Ломбардию? Радоваться и гулять вместо лекций?

- Во многих ВУЗах подготовлены условия для дистанционного обучения, но к в основном речь идет о замене преподавателя. Во втором случае учтена необходимость доплаты из-за возросшей нагрузки.



(В типовом приказе говорится, что и работникам, и студентам на карантине необходимо «обеспечить удаленный доступ к информационным ресурсам для исполнения ими трудовых обязанностей и обучения — прим.)





- Хорошо, с преподавателями понятно. А студенческую жизнь вы как-то регламентировать собираетесь. Вот у Запесоцкого целоваться запретили https://www.fontanka.ru/2020/03/12/69027169/ .

- Не буду комментировать ситуацию в этом конкретном университете. Но, конечно, каждый ВУЗ может выходить за рамки типового приказа, ситуация все же везде разная. Вот в Университете им. Мечникова, где карантин www.fontanka.ru/2020/03/05/69017707/ на 700 человек, там своя специфика, они вынуждены каждый день расходовать средства на обеспечение тех, которые под карантином в общежитии. Есть ВУЗы закрытых тематик, где международные контакты и обмены изначально минимальны. То есть к общему приказу выпускаются внутренние акты, в зависимости от учреждения.



- А что дальше? В Европе закрывают школы и ВУЗЫ. Мы готовы к этому?

- Перспективу сложно оценивать. Мы в тесном контакте с Роспотребнадзором, принимаем рекомендации. Например, уже сейчас все публичные мероприятия внутри страны мы должны проводить по согласованию с ведомством, это требование Минобранауки. Например, отменяется студенческий праздник на 400 человек а на вечер песни на 100 человек сохраняется.



- И все же: если пандемия продлится до сессии, отмените экзамены?

- Честно говоря, по экзаменам такой практики у нас нет, не доводилось отменять сессии. Но допускаю, что сессия будет проводиться в рамках каких-то других форм.



- Но вы их не отрабатывали?

- Нет, пока нет, но и пандемию-то объявили позавчера только.

