В Петербурге неудержимый майор полиции не смог через суд вернуться на службу. Его уволили из-за 7,7 кг наркотиков
Фигурант уголовного дела о покушении на сбыт особо крупной партии наркотика Олег Ритман не нашёл понимания в петербургском суде. Работать снова начальником отдела уголовного розыска на Финляндском вокзале ему не позволили.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 13 марта, Калининский райсуд рассмотрел исковое заявление Ритмана к Санкт-Петербург-Финляндскому линейному отделу МВД на транспорте и ответил майору отказом.
Бывший сотрудник транспортной полиции отлучён от службы по инициативе работодателя после того, как в 2016 году был задержан по подозрению в наркоторговле (статья 228.1 УК). Его дело дошло до суда в марте 2018-го, но через месяц вернулось прокурору с требованием сузить временной промежуток преступления.
Вторая попытка довести майора до суда успехом также не увенчалась. В мае прошлого года суд снова отказался разбираться с материалами, указав, что следствие фактически описывает использование Ритманом служебного положения, но соответствующую статью не вменяет. Прокуратура спустила дело в ГСУ СК Петербурга для устранения недостатков, в суд материалы так и не передали.
В иске майор транспортной полиции Ритман просил суд признать приказ об увольнении незаконным и добивался восстановления в прежней должности с денежной компенсацией за вынужденный прогул.
По версии следствия, будучи начальником отдела уголовного розыска на Финляндском вокзале, Ритман объединился «в организованную преступную группу с единой целью обогатиться за счет сбыта наркотического средства» с военнослужащим Западного военного округа Дмитрием Омельяном и полицейским патрульно-постовой службы Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела Александром Ивановым. В гараже на территории Пушкинского района они якобы хранили 7,7 кг наркотиков, которые, как утверждает следствие, приобрёл Ритман.
Омельян дал против него показания и получил шесть лет колонии. Сам майор вину не признаёт и считает своё задержание провокацией.