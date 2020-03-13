В Петербурге неудержимый майор полиции не смог через суд вернуться на службу. Его уволили из-за 7,7 кг наркотиков

Фигурант уголовного дела о покушении на сбыт особо крупной партии наркотика Олег Ритман не нашёл понимания в петербургском суде. Работать снова начальником отдела уголовного розыска на Финляндском вокзале ему не позволили.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 13 марта, Калининский райсуд рассмотрел исковое заявление Ритмана к Санкт-Петербург-Финляндскому линейному отделу МВД на транспорте и ответил майору отказом.



Бывший сотрудник транспортной полиции отлучён от службы по инициативе работодателя после того, как в 2016 году был задержан по подозрению в наркоторговле (статья 228.1 УК). Его дело дошло до суда в марте 2018-го, но через месяц вернулось прокурору с требованием сузить временной промежуток преступления.

