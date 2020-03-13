Ваши близкие умрут, а вы помойте руки. Как мировые лидеры успокаивают народы на фоне пандемии

Пандемия коронавируса заставила мировых лидеров обратиться к нациям.

Самый зажигательный спич вышел у британского премьера Бориса Джонсона. Президент США Дональд Трамп и израильский лидер Биньямин Нетаньяху заговорили о деньгах. Си Цзиньпин лично побывал в колыбели коронавируса — закрытом на карантин Ухане. А президент России Владимир Путин высказался больше недели назад. «Фонтанка» собрала видео выступлений мировых лидеров и подивилась выражению лиц, мягкости интонаций и остроте формулировок.



Фото: Ahn Young-joon/АР/ТАСС

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался на пресс-конференции 13 марта.



В его официальном твиттере предпочли выложить лишь фрагмент этого выступления, вырезав самую сочную его часть.



This country will get through this epidemic, just as it has got through many tougher experiences before. pic.twitter.com/3KfFGyRWzA — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 13, 2020

«Это худший кризис общественного здравоохранения для поколения. Некоторые люди сравнивают его с сезонным гриппом. Увы, это не правильно. Из-за отсутствия иммунитета это заболевание более опасно, — сказал Джонсон. — Оно будет распространяться шире, и я должен быть честен с вами: многие семьи преждевременно потеряют своих близких».

Затем премьер объяснил гражданам Великобритании, что со всем этим делать. Посоветовал мыть руки, гражданам даже с легкими симптомами заболевания оставаться дома по меньшей мере семь дней, людям старше 70 лет не ездить в круизы, а школьникам — воздержаться от зарубежных путешествий. «Если у вас появились симптомы, не спешите звонить 111, воспользуйтесь Интернетом, чтобы получить информацию». — добавил Джонсон.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 марта выступил со специальным телевизионным обращением к нации.



«Эта эпидемия только начинается, — сказал он. — И везде в Европе она набирает обороты, становится более интенсивной. Я прошу всех пожилых людей — тех, кто старше 70 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями или заболеваниями органов дыхания, инвалидов оставаться как можно дольше дома. Конечно, они могут выходить на улицы, делать покупки. Но они должны максимально ограничить свои контакты».

Макрон отметил, что коронавирус — худшее, что случалось со страной со времен эпидемии «испанки» в начале ХХ века.

Неожиданностью для многих стало ограничение торговли и бизнеса, а также мысль, что государство теперь должно контролировать те сферы, которые раньше жили по законам рынка.

«Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить, — подчеркнул Макрон. — Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка. Питание, медицина, здоровье, безопасность, образ жизни — это те аспекты, отдавать которые в третьи руки неразумно. Мы должны взять все вышеперечисленное под контроль».



При этом президент пообещал, что государство возьмет на себя содержание граждан, которые лишатся работы из-за коронавируса. Предприятия смогут перенести уплату запланированных на март налогов и сборов. А бесплатное медицинское обслуживание, вне зависимости от дохода, должно рассматриваться не как расходы и бремя для государства, а как вложение в условиях кризиса.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель озадачила общественность 11 марта на пресс-конференции в Берлине.



«Нужно понимать, что в условиях, когда вирус уже тут и у населения пока нет против него иммунитета, нет прививок, нет терапии, процент инфицированного населения будет высоким — эксперты говорят о 60–70%», — сказала канцлер.

Ангела Меркель не уточнила, идет ли речь о какой-то конкретной стране или о мире в целом, но журналисты решили, что пугающие цифры относятся именно к Германии.

Канцлер также отметила, что европейские государства должны усилить систему здравоохранения, но границы в Европе закрывать на обязательно. Приемлемой мерой, по мнению Ангелы Меркель, может стать домашний карантин для тех, кто прибыл из стран, опасных с точки зрения распространения коронавируса.



Израиль

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 12 марта дал брифинг в канцелярии главы правительства в Иерусалиме, где заявил, что у страны все намного лучше, чем у соседей.



«Это глобальная эпидемия, которая затрагивает все государства. В Израиле ситуация лучше, чем в большинстве стран, мы приняли меры, которые многие не приняли, — сказал Нетаньяху. — Я проконсультировался с министром финансов и управляющим Банка Израиля и предложил выделить дополнительное финансирование в размере 10 миллиардов шекелей (2,8 млрд долларов. — Прим. ред.). К тем 4 миллиардам шекелей, которые мы уже выделили предприятиям, решено добавить еще 4 миллиарда. Миллиард пойдет на систему здравоохранения, которая нуждается в ресурсах, и еще миллиард будет потрачен на другие нужды, например полиции, и прочие важные для нас расходы».

Нетаньяху попросил граждан Израиля изменить привычный для них порядок жизни: перестать обмениваться рукопожатиями, обниматься и целоваться, хотя он понимает, как израильтяне любят это делать, и почаще мыть руки. Отдельный пассаж был посвящен правильному использованию носового платка. «Я все время ношу с собой платок и чихаю или кашляю в него, — отметил премьер. — Этого достаточно, маски не нужны». Также он попросил граждан не трогать лица и не собираться в больших количествах в замкнутых пространствах. А закончил свое обращение призывом сформировать временное чрезвычайное правительство, которое будет принимать решения, необходимые для спасения жизней людей.



Италия

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к нации 11 марта. Он тоже говорил о деньгах.



«Настал момент сделать следующий шаг, — сказал премьер. — Мы закрываем всю коммерческую деятельность, все торговые точки, сохраняя возможность доставки на дом. Парикмахерские, салоны красоты, заведения общепита, которые не могут обеспечить безопасное расстояние между людьми в 1 метр, закрываются. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Не спешите бежать в супермаркеты и скупать там продукты. Продолжат работу общественный транспорт, банки и страховые компании. Фабрики остаются открытыми при соблюдении всех мер предосторожности. Гарантирована деятельность сельскохозяйственной промышленности».

Также Конте решил назначить уполномоченного комиссара, наделенного широкими полномочиями для координации работы больниц в чрезвычайной для здравоохранения ситуации.

И, как и Нетаньяху, Джузеппе Конте на всякий случай запретил своему народу обниматься.

Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин вместо тысячи слов отправился 10 марта с инспекцией в закрытый на карантин город Ухань.



«Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться героями», — сказал он при этом.

США

Президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением к нации 11 марта.



Он отметил, что коронавирус — самая глобальная эпидемиологическая угроза в современной истории.

«На прошлой неделе я подписал законопроект о финансировании в размере 8,3 миллиарда долларов, чтобы помочь правительственным учреждениям бороться с вирусом и разрабатывать вакцину, методы лечения и закупать медицинские препараты, — сказал Трамп. — Возможности тестирования на коронавирус быстро расширяются день ото дня. Мы двигаемся вперед очень быстро».

Президент также отметил, что для подавляющего большинства американцев риск очень низок, но настоятельно рекомендует приостановить все ненужные, с медицинской точки зрения, посещения в домах престарелых.

«Чтобы работающие американцы, пострадавшие от этого вируса, могли оставаться дома, не опасаясь финансовых трудностей, я скоро приму чрезвычайные меры, чтобы обеспечить им финансовую помощь, — сказал Трамп. — Она будет оказана работникам, которые заболели, находятся на карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса».

Завершил свою речь Трамп трогательным: «Мы должны отодвинуть политику, разобщенность и объединиться в единую нацию и единую семью».

Россия

Президент Владимир Путин провел совещание касательно коронавируса еще 1 марта в терминале аэропорта Внуково.

