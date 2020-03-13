Пять лет колонии просит прокурор оперуполномоченному, мечтавшему найти дилера в Смольном. Против него выступили бывший чиновник и сотрудник «Ленэнерго», задержанные с порошком.

Были ли наркотики в Смольном. История охоты за полицейским, завербовавшим чиновника

«Мне жаль, что я не успел поймать человека, который продает наркотики в администрации Санкт-Петербурга», — заявил в последнем слове Николаев, обвиненный в мошенничестве и превышении полномочий. Крах его полицейской карьеры начался после неформального общения с сотрудником комитета по контролю за имуществом.



Рано утром 15 сентября 2018 года дежурившие у лесопарка Сосновка сотрудники ГИБДД остановили черный «Фольксваген». Лица водителя и пассажира излучали опьянение. Под ручным тормозом лежал пакетик с порошком.



За рулем сидел сотрудник комитета по контролю за имуществом (ККИ) Алексей Куликов. Рядом располагался слесарь «Ленэнерго» Дмитрий Стародубцев. Их доставили в 36-й отдел полиции на улице Есенина и рассадили по камерам.

Куликов и Стародубцев признали, что скинулись по 1000 рублей на «синтетику» и частично употребили. Ими занялся уголовный розыск. В кабинете на втором этаже опрос вел оперуполномоченный Михаил Николаев.

Водитель Куликов очень переживал за госслужбу. Он планировал увольняться из комитета и устроиться в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» и боялся, что ситуация с порошком скажется на дальнейшем трудоустройстве. Оперативник посоветовал отказаться от медосвидетельствования, и протокол по статье 6.9 КоАП за употребление наркотиков не на чем будет составлять.

Куликов последовал совету и избежал протокола. Ему вменили только статью 12.26 КоАП за отказ водителя от медосвидетельствования. Мировой судья оштрафовала его на 30 тысяч и лишила прав на полтора года.

Делился служебными хитростями Николаев неспроста. «Я хотел, чтобы у меня в администрации Петербурга был свой агент», — говорит он. Куликов якобы пообещал «сдавать барыг» и даже указать на распространителя в ККИ.



22 сентября на Поэтическом бульваре по соседству с домом Куликова оперативник Николаев задержал 22-летнего члена УИК № 516 Андрея Метера с десятью граммами наркотика.

Как уверяет Николаев, информацию о Метере, состоявшем в Партии Роста, он получил от Куликова, и это была первая их совместная реализация. Начинающего политика впоследствии признали виновным и приговорили к штрафу 5000 рублей.

По словам Алексея Куликова, по совету знакомых из администрации Петербурга он через несколько дней после общения с Николаевым обратился в УСБ ГУ МВД Петербурга и области.

«Оперативник требовал 250 тысяч рублей, чтобы меня самого не привлекли к уголовной ответственности», — сказал Куликов «Фонтанке».

На сотрудника 36-го отдела началась охота. План поимки, по воспоминаниям Куликова, разрабатывали «два полковника и целый этаж [УСБ]».

Служащего снабдили записывающей аппаратурой и «куклой». Он выдумывал предлоги, чтобы заманить Николаева в свою квартиру. Опер предпочитал Сосновку, открытый воздух, просматриваемую территорию.



«Мы просто ловили человека специально, — вспоминал Куликов. — Разыгрывали разные ситуации, чтобы вытянуть Николаева туда, куда хотим, и передать денежные средства. Несколько человек сидели неподалеку загримированные. Два месяца чуть ли не каждый день. Я говорил, что у меня пробито колесо, чтобы не ехать в Сосновку. Мне еще гипсом руку бинтовали, чтобы дома сцапать», — вспоминал Куликов.

Одну из таких домашних встреч полицейскому назначили 23 сентября 2018 года. По его словам, перед выходом из отдела он просмотрел камеры Городского мониторингового центра. У подъезда Куликова на Поэтическом оперативник заметил подозрительных людей, счел скопление засадой и не пришел.



Предпосылок к вымогательству денег, по признанию Куликова, в телефонных разговорах с Николаевым не было. Наоборот, это чиновник предлагал материально отблагодарить оперативника за доброту, а тот как заведенный твердил, что ему нужна только информация. Но попытки всучить «куклу» продолжались.

По словам Куликова, в какой-то момент он пожелал отказаться от участия в оперативном эксперименте.



«Я понял, что по административному правонарушению [об употреблении наркотиков] мне ничего не будет, так как я отказался от медосвидетельствования и доказательств нет. Я решил перестать с ними сотрудничать. Но я был уже на крючке. Я сам обратился [в УСБ] через коллегу, который высокую должность в администрации [Петербурга] занимает, и я сам в администрации работал. И я такой: раз, и обломаю ребятам [сотрудникам УСБ] желание», — пояснял Куликов.

Передать деньги Николаеву не удалось. Он перестал выходить на связь.

Через три месяца сотрудники УСБ вспомнили про второго задержанного из «Фольксвагена».

Как сообщил «Фонтанке» Дмитрий Стародубцев, в один из декабрьских дней 2018 года к нему приехали оперативники УСБ и Алексей Куликов.

«Я написал в их автомобиле заявление о том, что в сентябре Николаев бил меня электрошокером, обещал пристегнуть наручниками к батарее и пытать и вымогал 100 тысяч рублей, чтобы не привлекать к уголовной ответственности, — вспомнил в беседе с «Фонтанкой» Стародубцев. — Сразу я никуда не обращался, так как просто не знал, что куда-то можно обратиться. Травмы от электрошокера тоже не фиксировал».



По его словам, он взял кредит в Сбербанке, встретился с Николаевым в Сосновке и передал 100 тысяч в конверте.

Следственный комитет Выборгского района по этому заявлению Стародубцева возбудил 20 декабря 2018-го уголовное дело в отношении Николаева и иных неустановленных лиц по статье 159 УК «Мошенничество». Расследование велось незаметно во всех смыслах. Руководству оперативника о возбуждении дела не сообщили, его самого не допрашивали, меру пресечения не избирали, от службы не отстраняли. Еще через четыре месяца, в апреле 2019-го, пришли с обыском в квартиру и взяли подписку о невыезде.

В 36-м отделе Николаева увольнять не стали, но перевели на бумажную работу. Оперативник описывал трупы, выходил на бытовые конфликты и уличные распития. В конце концов он ушел по собственному желанию.

Следствие планировало передать дело в Выборгский райсуд только с одним эпизодом, по мошенничеству. Но, по словам Николаева, в день окончания расследования он попросил отправить объяснения Куликова и Стародубцева на экспертизу, так как документы, по мнению обвиняемого, были подделаны.

