Были ли наркотики в Смольном. История охоты за полицейским, завербовавшим чиновника
Пять лет колонии просит прокурор оперуполномоченному, мечтавшему найти дилера в Смольном. Против него выступили бывший чиновник и сотрудник «Ленэнерго», задержанные с порошком.
«Мне жаль, что я не успел поймать человека, который продает наркотики в администрации Санкт-Петербурга», — заявил в последнем слове Николаев, обвиненный в мошенничестве и превышении полномочий. Крах его полицейской карьеры начался после неформального общения с сотрудником комитета по контролю за имуществом.
Рано утром 15 сентября 2018 года дежурившие у лесопарка Сосновка сотрудники ГИБДД остановили черный «Фольксваген». Лица водителя и пассажира излучали опьянение. Под ручным тормозом лежал пакетик с порошком.
За рулем сидел сотрудник комитета по контролю за имуществом (ККИ) Алексей Куликов. Рядом располагался слесарь «Ленэнерго» Дмитрий Стародубцев. Их доставили в 36-й отдел полиции на улице Есенина и рассадили по камерам.
Куликов и Стародубцев признали, что скинулись по 1000 рублей на «синтетику» и частично употребили. Ими занялся уголовный розыск. В кабинете на втором этаже опрос вел оперуполномоченный Михаил Николаев.
Водитель Куликов очень переживал за госслужбу. Он планировал увольняться из комитета и устроиться в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» и боялся, что ситуация с порошком скажется на дальнейшем трудоустройстве. Оперативник посоветовал отказаться от медосвидетельствования, и протокол по статье 6.9 КоАП за употребление наркотиков не на чем будет составлять.
Куликов последовал совету и избежал протокола. Ему вменили только статью 12.26 КоАП за отказ водителя от медосвидетельствования. Мировой судья оштрафовала его на 30 тысяч и лишила прав на полтора года.
Делился служебными хитростями Николаев неспроста. «Я хотел, чтобы у меня в администрации Петербурга был свой агент», — говорит он. Куликов якобы пообещал «сдавать барыг» и даже указать на распространителя в ККИ.
22 сентября на Поэтическом бульваре по соседству с домом Куликова оперативник Николаев задержал 22-летнего члена УИК № 516 Андрея Метера с десятью граммами наркотика.
Как уверяет Николаев, информацию о Метере, состоявшем в Партии Роста, он получил от Куликова, и это была первая их совместная реализация. Начинающего политика впоследствии признали виновным и приговорили к штрафу 5000 рублей.
По словам Алексея Куликова, по совету знакомых из администрации Петербурга он через несколько дней после общения с Николаевым обратился в УСБ ГУ МВД Петербурга и области.
«Оперативник требовал 250 тысяч рублей, чтобы меня самого не привлекли к уголовной ответственности», — сказал Куликов «Фонтанке».
На сотрудника 36-го отдела началась охота. План поимки, по воспоминаниям Куликова, разрабатывали «два полковника и целый этаж [УСБ]».
Служащего снабдили записывающей аппаратурой и «куклой». Он выдумывал предлоги, чтобы заманить Николаева в свою квартиру. Опер предпочитал Сосновку, открытый воздух, просматриваемую территорию.
«Мы просто ловили человека специально, — вспоминал Куликов. — Разыгрывали разные ситуации, чтобы вытянуть Николаева туда, куда хотим, и передать денежные средства. Несколько человек сидели неподалеку загримированные. Два месяца чуть ли не каждый день. Я говорил, что у меня пробито колесо, чтобы не ехать в Сосновку. Мне еще гипсом руку бинтовали, чтобы дома сцапать», — вспоминал Куликов.
Одну из таких домашних встреч полицейскому назначили 23 сентября 2018 года. По его словам, перед выходом из отдела он просмотрел камеры Городского мониторингового центра. У подъезда Куликова на Поэтическом оперативник заметил подозрительных людей, счел скопление засадой и не пришел.
Предпосылок к вымогательству денег, по признанию Куликова, в телефонных разговорах с Николаевым не было. Наоборот, это чиновник предлагал материально отблагодарить оперативника за доброту, а тот как заведенный твердил, что ему нужна только информация. Но попытки всучить «куклу» продолжались.
По словам Куликова, в какой-то момент он пожелал отказаться от участия в оперативном эксперименте.
«Я понял, что по административному правонарушению [об употреблении наркотиков] мне ничего не будет, так как я отказался от медосвидетельствования и доказательств нет. Я решил перестать с ними сотрудничать. Но я был уже на крючке. Я сам обратился [в УСБ] через коллегу, который высокую должность в администрации [Петербурга] занимает, и я сам в администрации работал. И я такой: раз, и обломаю ребятам [сотрудникам УСБ] желание», — пояснял Куликов.
Передать деньги Николаеву не удалось. Он перестал выходить на связь.
Через три месяца сотрудники УСБ вспомнили про второго задержанного из «Фольксвагена».
Как сообщил «Фонтанке» Дмитрий Стародубцев, в один из декабрьских дней 2018 года к нему приехали оперативники УСБ и Алексей Куликов.
«Я написал в их автомобиле заявление о том, что в сентябре Николаев бил меня электрошокером, обещал пристегнуть наручниками к батарее и пытать и вымогал 100 тысяч рублей, чтобы не привлекать к уголовной ответственности, — вспомнил в беседе с «Фонтанкой» Стародубцев. — Сразу я никуда не обращался, так как просто не знал, что куда-то можно обратиться. Травмы от электрошокера тоже не фиксировал».
По его словам, он взял кредит в Сбербанке, встретился с Николаевым в Сосновке и передал 100 тысяч в конверте.
Следственный комитет Выборгского района по этому заявлению Стародубцева возбудил 20 декабря 2018-го уголовное дело в отношении Николаева и иных неустановленных лиц по статье 159 УК «Мошенничество». Расследование велось незаметно во всех смыслах. Руководству оперативника о возбуждении дела не сообщили, его самого не допрашивали, меру пресечения не избирали, от службы не отстраняли. Еще через четыре месяца, в апреле 2019-го, пришли с обыском в квартиру и взяли подписку о невыезде.
В 36-м отделе Николаева увольнять не стали, но перевели на бумажную работу. Оперативник описывал трупы, выходил на бытовые конфликты и уличные распития. В конце концов он ушел по собственному желанию.
Следствие планировало передать дело в Выборгский райсуд только с одним эпизодом, по мошенничеству. Но, по словам Николаева, в день окончания расследования он попросил отправить объяснения Куликова и Стародубцева на экспертизу, так как документы, по мнению обвиняемого, были подделаны.
Следователь Екатерина Лурье возобновила расследование, допросила Стародубцева еще раз и обвинила Николаева по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением оружия».
Дело рассматривала судья Анна Пронина. Она отказалась допрашивать сотрудников УСБ, долго следивших за Николаевым, проводить экспертизу спорных документов и запретила вести в процессе аудиозапись.
Прокурор попросил приговорить бывшего полицейского к пяти годам колонии общего режима с двухлетним запретом на госдолжности. В качестве доказательств он ссылался на слова Стародубцева и Куликова и факт проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении Николаева. Документальным подтверждением мошенничества, уверяет прокурор, служит обращение Стародубцева в Сбербанк за кредитом. Следов передачи денег и применения электрошокера в уголовном деле нет.
Защита Николаева указывала на «аморальный облик» потерпевшего Стародубцева и свидетеля Куликова, которые хотели избежать ответственности за употребление и перевозку наркотиков.
«Подсудимого склоняли к преступлению, — говорили адвокаты. — Мероприятия в отношении Николаева противоречат оперативно-разыскной деятельности и должны считаться провокацией».
В последнем слове Николаев 12 марта сожалел, что ему «не дали разработать сотрудника администрации, который торговал наркотиками». Вину он не признал.
Алексей Куликов — выпускник Северо-Западной академии госслужбы. Работу в ККИ главным специалистом земельного контроля Управления контроля использования имущества северных районов он прервал по собственному желанию, появившемуся после беседы с непосредственным руководителем. В показаниях Куликова на следствии указано, что он работал до конца сентября 2018 года. Официально приказ об увольнении датирован 7 сентября, а последний рабочий день пришелся 14 сентября, то есть непосредственно накануне истории с порошком.
На дороге его продолжали преследовать неприятности. В октябре 2018 года «Фольксваген» Куликова снова остановили сотрудники ГИБДД и снова увидели, что водитель имеет признаки опьянения (не алкогольного), а его пассажир — на этот раз девушка — признаки сильного наркотического опьянения. Алексей отказался проходить медицинское освидетельствование. Его повторно лишили водительских прав, теперь на два года, и оштрафовали на 30 тысяч. В марте 2019-го Куликова опять остановили на «Фольксвагене» и составили протокол по статье 12.7 КоАП — за управление автомобилем при лишении этого права. Ему выписали очередной штраф 30 тысяч рублей. В настоящее время, сообщил Куликов «Фонтанке», он на машине не ездит.
Дмитрий Стародубцев, признанный потерпевшим по уголовному делу, на прения не пришел и о запрошенном Николаеву сроке узнал от «Фонтанки».
«Я не хотел [для Николаева] никакого наказания, и уж тем более — чтобы сажали. Пять лет колонии — это, мне кажется, очень много. О том, что мне грозит статья и нужны деньги, он говорил. Я лишь хотел, чтобы он вернул мои сто тысяч».
Приговор Николаеву огласят 16 марта.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»