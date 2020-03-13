ДК имени Газа стало не только памятником конструктивизма, но и объектом культурного наследия Петербурга
Глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о внесении Дворца культуры им. И. И. Газа на проспекте Стачек, 72, в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба ведомства.
Здание строилось в два этапа. Первая его часть, южный корпус, — в 1930–1935 годы. Вторая — центральный и северный корпуса — в 1960-е годы.
По первоначальному проекту архитекторов А. Гегелло и Д. Кричевского здание должно было стать Домом культуры завода «Красный путиловец». В нем планировалось разместить театральный зал на 1500 мест и клубную зону с помещениями для кружков, библиотекой, танцевальным залом, а также малым залом, рассчитанным на 500 мест.
В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в здании располагался Штаб истребительного батальона трудящихся Кировского района.
Особую ценность представляет 60-метровый фриз на лицевом фасаде скульптора Леопольда Дитриха, со сценами из истории Кировского района.
«В интерьерах вестибюля, площадок лестниц, коридоров и нескольких помещений сохранились исторические напольные покрытия, деревянные дверные заполнения», — сообщают в КГИОП.
В настоящее время в здании функционирует культурно-досуговый центр с концертной площадкой, ряд помещений сдаётся в аренду под офисы и магазины.