Глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о внесении Дворца культуры им. И. И. Газа на проспекте Стачек, 72, в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба ведомства.

Здание строилось в два этапа. Первая его часть, южный корпус, — в 1930–1935 годы. Вторая — центральный и северный корпуса — в 1960-е годы.



По первоначальному проекту архитекторов А. Гегелло и Д. Кричевского здание должно было стать Домом культуры завода «Красный путиловец». В нем планировалось разместить театральный зал на 1500 мест и клубную зону с помещениями для кружков, библиотекой, танцевальным залом, а также малым залом, рассчитанным на 500 мест.

