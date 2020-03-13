Италия, не болей! Россияне привыкли к твоему вину, одежде и лекарствам

Объем импорта из Италии в Россию в прошлом году составил $ 10,8 млрд. Около 10% пришлось на итальянские лекарства. Сейчас они больше пригодятся на родине. А как же вино и люксовая одежда? Поставщики сантехники и обуви уже говорят о задержках поставок.

Фото: ANDREA MEROLA/ЕРА/ТАСС

На фоне разлада между странами ОПЕК+ и обрушения рубля пневмония нового типа продолжает выкашивать одного экономического партнера России за другим. Больше, чем в Италии, заболевших только в Китае. «Фонтанка» выяснила, действительно ли мы рискуем на время остаться без их лекарств, одежды, обуви, вина. Крупные сети, за которыми стоят мощные дистрибьюторы с большими складскими запасами, пока уверяют, что сложностей не ощущают. Но небольшие предприниматели, бизнес которых напрямую связан с Италией, уже сообщают о перебоях с поставками.



На Италию приходится 4,4% от всего российского импорта. Оттуда к нам, кажется, везут все — от породистых лошадей до деталей к самолетам. Но в особо крупных размерах — лекарства, одежду и обувь, промышленное оборудование. В значимых количествах — парфюмерию и косметику, вино и кофе. В таможенной статистике за прошлый год отметился даже столетний антиквариат, а также кровь и сушеные перетертые органы животных.

В 2019 году в Россию из Италии привезли 160,6 тыс. тонн продуктов питания общей стоимостью $ 450,9 млн. Около четверти этой суммы ($ 104,9 млн) пришлось на кофе (15,5 тыс. тонн) и около 12% (58,8 млн) — на шоколад (11,8 тыс. тонн). Еще больше импортировали итальянское вино — 174,5 тыс. тонн стоимостью $ 368,2 млн. Хорошая новость — без итальянского вина мы обойтись какое-то время сможем. А вот другие позиции вызывают беспокойство.

А завод-то ваш не работает...

Объем импорта итальянских лекарственных препаратов в 2019 году составил примерно 8,9 тыс. тонн лекарств на $ 1 млрд. Из них $ 498,3 млн пришлось на препараты, расфасованные для розничной продажи. Это и антибиотики, и средства от простуды, и препараты от отравления и болезней сердца. Помимо них в Россию поступают вакцины, сыворотки, культуры микроорганизмов, а также медицинские инструменты и расходные материалы. Отдельно через таможню проходят человеческая кровь (в виде сывороток, гемоглобина, плазмы и т.п.) — на $ 99 млн, и органы и железы для органотерапии ($ 0,4 млн).



«У мировых брендов есть фармацевтические заводы не только в Италии. Грубо говоря, нет лекарства, которое бы производилось исключительно на заводе в Италии», — отметила гендиректор сети аптек «Университетская аптека» Ольга Липина. Она считает, что говорить об ощутимых перебоях с лекарствами пока рано. «Я думаю, мы можем несколько месяцев абсолютно спокойно жить на запасах», — сообщила Лапина.

Однако свои лекарства к нам привозят и небольшие локальные фармкомпании, которым нечем заменить производственные линии, закрытые на карантин на севере страны.

Итальянская фармацевтическая компания Alfasigma производит и импортирует антикоагулянты (лекарства против тромбов), антибиотики, антиаритмический препарат «Неотон» и БАД «Фибраксин». В ее дочерней фирме «Альфасигма Рус» говорят, что перебоев с поставками лекарств нет, добавив, что у них существует определенный запас, достаточный, чтобы пережить эпидемию. Производство расположено в центральной части Италии, недалеко от Рима, так что вопрос карантина стоит остро.



«Фармацевтическое производство всегда закрытое и делается в стерильных условиях. Вопрос заключается в ограничении работающих бригад, поскольку все производство автоматизировано в большинстве своем», — заявил представитель компании на вопрос о работе ее заводов.

Крупная итальянская фармацевтическая компания «Замбон» производит антибиотики, лекарства от кашля и противопростудные препараты, знакомые потребителям как «Флуимуцил», «Ринофлуимуцил», «Назаваль». В российском представительстве фирмы уверили, что ее завод в Милане сейчас работает и проблем с поставками лекарств нет. Мол, итальянские партнеры постоянно находятся на связи, и привести к задержкам поставок может только закрытие границ.

Однако это не так. Как сообщили «Фонтанке» в головном офисе «Замбон» в Италии, на самом деле завод в Милане не работает из-за коронавируса, и когда он запустится снова — пока неизвестно. Возможно, речь идет о неделях. Также на предприятии оказались не готовы ответить на вопрос, занимаются ли они на данный момент отправкой готовой продукции в другие страны, и если нет, то когда смогут вернуться к этому.



В зоне риска

Италия не только лечит россиян. Доля страны в структуре импорта косметической продукции в Россию составляет около 7,5%. Италия уступает первенство по количеству продукции своим ближайшим соседям — Франции и Германии.

С родины Gucci, Moschino и Prada в Россию привозят 36 тыс. тонн парфюма, помады, теней, пудры, шампуней и других мелочей на $ 361,4 млн. В Италии проводят крупнейшую международную выставку косметической промышленности Cosmoprof Bologna, но в этом году из-за коронавируса ее перенесли на июнь. Сложности были и с неделей моды в Милане https://www.fontanka.ru/2020/02/23/033/.

«У нас есть определенные запасы, которых хватит до лета точно. Насколько я знаю, итальянские компании пока не приостановили поставки», — говорит коммерческий директор сети «Рив Гош» Юлия Палкина. Доля итальянских товаров в ассортименте сети занимает порядка 5 — 7%, в основном это парфюмерия.

По ее мнению, больше от ситуации с коронавирусом должны страдать дистрибьюторы одежды, в том числе люксовых брендов.



Всего в 2019 году в Россию оттуда привезли порядка 2,8 тыс. тонн одежды и аксессуаров на $ 600 млн и 4 тыс. тонн всевозможной обуви за $ 342 млн. Меньше пришлось на саквояжи и дамские сумочки — $ 120,9 млн за 583 тонны.

Гиганты потребительского рынка пока не чувствуют влияния коронавируса, уверяя, что им хватит запасов благополучно пережить эпидемию. Но, например, небольшие магазины итальянской обуви сообщают о задержках поставок. «Когда ждать разрешения ситуации, итальянские партнеры не говорят», — рассказала владелица маленького интернет-магазина со складом в Петербурге.

Отголоски карантина уже дошли даже до крупных сетей магазинов сантехники. В петербургской сети специализированных магазинов «Водолей» «Фонтанке» сообщили, что проблемы с поставками из Италии у них проявляются уже здесь и сейчас. Часть ассортимента уже временно недоступна.

Вероятнее всего, на замену итальянской сантехнике придет российская, отметили в «Водолее». Если вирус в Италии задержится, замещать придется достаточно много. К тому же непонятно, будет ли готов привыкший к тому качеству покупатель премиум-сантехники переключиться на отечественный продукт.

