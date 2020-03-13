Италия, не болей! Россияне привыкли к твоему вину, одежде и лекарствам
Объем импорта из Италии в Россию в прошлом году составил $ 10,8 млрд. Около 10% пришлось на итальянские лекарства. Сейчас они больше пригодятся на родине. А как же вино и люксовая одежда? Поставщики сантехники и обуви уже говорят о задержках поставок.
На фоне разлада между странами ОПЕК+ и обрушения рубля пневмония нового типа продолжает выкашивать одного экономического партнера России за другим. Больше, чем в Италии, заболевших только в Китае. «Фонтанка» выяснила, действительно ли мы рискуем на время остаться без их лекарств, одежды, обуви, вина. Крупные сети, за которыми стоят мощные дистрибьюторы с большими складскими запасами, пока уверяют, что сложностей не ощущают. Но небольшие предприниматели, бизнес которых напрямую связан с Италией, уже сообщают о перебоях с поставками.
На Италию приходится 4,4% от всего российского импорта. Оттуда к нам, кажется, везут все — от породистых лошадей до деталей к самолетам. Но в особо крупных размерах — лекарства, одежду и обувь, промышленное оборудование. В значимых количествах — парфюмерию и косметику, вино и кофе. В таможенной статистике за прошлый год отметился даже столетний антиквариат, а также кровь и сушеные перетертые органы животных.
В 2019 году в Россию из Италии привезли 160,6 тыс. тонн продуктов питания общей стоимостью $ 450,9 млн. Около четверти этой суммы ($ 104,9 млн) пришлось на кофе (15,5 тыс. тонн) и около 12% (58,8 млн) — на шоколад (11,8 тыс. тонн). Еще больше импортировали итальянское вино — 174,5 тыс. тонн стоимостью $ 368,2 млн. Хорошая новость — без итальянского вина мы обойтись какое-то время сможем. А вот другие позиции вызывают беспокойство.
А завод-то ваш не работает...
Объем импорта итальянских лекарственных препаратов в 2019 году составил примерно 8,9 тыс. тонн лекарств на $ 1 млрд. Из них $ 498,3 млн пришлось на препараты, расфасованные для розничной продажи. Это и антибиотики, и средства от простуды, и препараты от отравления и болезней сердца. Помимо них в Россию поступают вакцины, сыворотки, культуры микроорганизмов, а также медицинские инструменты и расходные материалы. Отдельно через таможню проходят человеческая кровь (в виде сывороток, гемоглобина, плазмы и т.п.) — на $ 99 млн, и органы и железы для органотерапии ($ 0,4 млн).
«У мировых брендов есть фармацевтические заводы не только в Италии. Грубо говоря, нет лекарства, которое бы производилось исключительно на заводе в Италии», — отметила гендиректор сети аптек «Университетская аптека» Ольга Липина. Она считает, что говорить об ощутимых перебоях с лекарствами пока рано. «Я думаю, мы можем несколько месяцев абсолютно спокойно жить на запасах», — сообщила Лапина.
Однако свои лекарства к нам привозят и небольшие локальные фармкомпании, которым нечем заменить производственные линии, закрытые на карантин на севере страны.
Итальянская фармацевтическая компания Alfasigma производит и импортирует антикоагулянты (лекарства против тромбов), антибиотики, антиаритмический препарат «Неотон» и БАД «Фибраксин». В ее дочерней фирме «Альфасигма Рус» говорят, что перебоев с поставками лекарств нет, добавив, что у них существует определенный запас, достаточный, чтобы пережить эпидемию. Производство расположено в центральной части Италии, недалеко от Рима, так что вопрос карантина стоит остро.
«Фармацевтическое производство всегда закрытое и делается в стерильных условиях. Вопрос заключается в ограничении работающих бригад, поскольку все производство автоматизировано в большинстве своем», — заявил представитель компании на вопрос о работе ее заводов.
Крупная итальянская фармацевтическая компания «Замбон» производит антибиотики, лекарства от кашля и противопростудные препараты, знакомые потребителям как «Флуимуцил», «Ринофлуимуцил», «Назаваль». В российском представительстве фирмы уверили, что ее завод в Милане сейчас работает и проблем с поставками лекарств нет. Мол, итальянские партнеры постоянно находятся на связи, и привести к задержкам поставок может только закрытие границ.
Однако это не так. Как сообщили «Фонтанке» в головном офисе «Замбон» в Италии, на самом деле завод в Милане не работает из-за коронавируса, и когда он запустится снова — пока неизвестно. Возможно, речь идет о неделях. Также на предприятии оказались не готовы ответить на вопрос, занимаются ли они на данный момент отправкой готовой продукции в другие страны, и если нет, то когда смогут вернуться к этому.
В зоне риска
Италия не только лечит россиян. Доля страны в структуре импорта косметической продукции в Россию составляет около 7,5%. Италия уступает первенство по количеству продукции своим ближайшим соседям — Франции и Германии.
С родины Gucci, Moschino и Prada в Россию привозят 36 тыс. тонн парфюма, помады, теней, пудры, шампуней и других мелочей на $ 361,4 млн. В Италии проводят крупнейшую международную выставку косметической промышленности Cosmoprof Bologna, но в этом году из-за коронавируса ее перенесли на июнь. Сложности были и с неделей моды в Милане https://www.fontanka.ru/2020/02/23/033/.
«У нас есть определенные запасы, которых хватит до лета точно. Насколько я знаю, итальянские компании пока не приостановили поставки», — говорит коммерческий директор сети «Рив Гош» Юлия Палкина. Доля итальянских товаров в ассортименте сети занимает порядка 5 — 7%, в основном это парфюмерия.
По ее мнению, больше от ситуации с коронавирусом должны страдать дистрибьюторы одежды, в том числе люксовых брендов.
Всего в 2019 году в Россию оттуда привезли порядка 2,8 тыс. тонн одежды и аксессуаров на $ 600 млн и 4 тыс. тонн всевозможной обуви за $ 342 млн. Меньше пришлось на саквояжи и дамские сумочки — $ 120,9 млн за 583 тонны.
Гиганты потребительского рынка пока не чувствуют влияния коронавируса, уверяя, что им хватит запасов благополучно пережить эпидемию. Но, например, небольшие магазины итальянской обуви сообщают о задержках поставок. «Когда ждать разрешения ситуации, итальянские партнеры не говорят», — рассказала владелица маленького интернет-магазина со складом в Петербурге.
Отголоски карантина уже дошли даже до крупных сетей магазинов сантехники. В петербургской сети специализированных магазинов «Водолей» «Фонтанке» сообщили, что проблемы с поставками из Италии у них проявляются уже здесь и сейчас. Часть ассортимента уже временно недоступна.
Вероятнее всего, на замену итальянской сантехнике придет российская, отметили в «Водолее». Если вирус в Италии задержится, замещать придется достаточно много. К тому же непонятно, будет ли готов привыкший к тому качеству покупатель премиум-сантехники переключиться на отечественный продукт.
В прошлом году в Россию одних кранов, клапанов и арматур завезли на $ 364,8 млн, а котлов — на $ 77,3 млн. Италия — второй мировой поставщик кранов после Китая, на долю которого приходится $ 650 млн при общем объеме импорта в $ 2,3 млрд. Вместе у них 40% импорта. Если поставщики из Поднебесной, у которых теперь и у самих перебои с поставками, закрывали самый дешевый сегмент оборудования, то Италия — премиальный. Самый заметный после них поставщик — Германия — до сих пор обеспечивала только 10% импорта. Очевидно, нарастить поставки и она не сможет из-за той же заразы. Остальные традиционные поставщики премиальной сантехники, такие как Финляндия, Чехия или США, серьезными объемами и раньше похвастаться не могли.
Вопреки распространенному мнению, итальянской плитки к нам завозится не так уж и много — на нее приходится лишь 20% ($ 74,7 млн) от всего импорта. Из Испании, например, везли гораздо больше.
Италия привозила к нам и материалы, дорогостоящее оборудование для промышленности и его многочисленные компоненты. В 2019 году было импортировано на $ 428,4 млн промышленного оборудования с электрическим нагревом, а двигателей, турбин, генераторов и насосов — на $ 504,7 млн. Значимую часть импорта ($ 433,3 млн) составляла бытовая техника — пылесосы, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электробритвы
«Основные бренды крупной бытовой техники сейчас производят эту технику в России, даже, например, китайские, — говорит гендиректор сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев. — Я бы волновался больше за курс рубля».
Хотя игроков электронного ретейла коронавирус не сильно волнует, ведь он «не ездит в холодильнике», не факт, что недостающих компонентов не хватятся промышленники. Проблемы с курсом рубля их тоже не минуют.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»