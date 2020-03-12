Летательный исход. Как вернуться домой из коронавирусной Европы

«Аэрофлот» и S7 с 13 марта прекращают полеты из Петербурга в Италию, Испанию, Францию и Германию. Иностранные перевозчики пока «в графике», но «на низком старте».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

О том, что Россия с 13 марта вводит почти полный запрет на полеты в Германию, Испанию, Италию и Францию, стало известно накануне вечером из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Исключение составят лишь несколько рейсов, которые продолжат выполняться из московского аэропорта Шереметьево. Чартерные рейсы будут разрешены только для вывоза российских туристов.

Известие пришло накануне школьных каникул, которые традиционно являются периодом массового выезда в Европу. Но, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом «Пулково», о тотальном запрете перелетов по четырем популярным направлениям речи не идет: иностранные компании продолжат выполнять полеты «в штатном режиме».



«С 13 марта временно ограничиваются воздушные перевозки между Россией и Италией, Испанией, Германией и Францией, но для российских перевозчиков», — сообщил представитель оператора. Таким образом, отменятся все рейсы только двух авиакомпаний — «России» (входит в группу компаний «Аэрофлот») и S7.

Потеря будет ощутимой. С помощью «России», которая является крупнейшим перевозчиком в Пулково в целом и имеет наиболее развитую маршрутную сеть по Европе, петербуржцы не смогут напрямую добраться до Берлина, Парижа, Дюссельдорфа, Мюнхена, Гамбурга, Барселоны, Ниццы, Рима и Милана. В летнем расписании перевозчика (вступает в силу в последнее воскресенье марта) также значилось Римини.

Полеты отменены с 13 марта по 30 апреля. Пассажирам, имеющим билеты с вылетом между этими датами, разрешается оформить возврат с полным возмещением стоимости, а также однократно поменять дату поездки — на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года. Еще один вариант — поменять маршрут. В этом случае штраф за переоформление взиматься не будет, но придется оплатить разницу в тарифах.



Самые отчаянные могут попробовать добраться до места назначения через Москву: перевозчик продолжит летать из Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Пока «Россия» продолжит также летать по другим европейским направлениям из Петербурга — Вену, Прагу, Пардубице.

S7 из Северной столицы выполнял два рейса — в испанский Аликанте и итальянскую Верону. С апреля должны были начаться также рейсы в Барселону. Как пояснили «Фонтанке» в компании, ограничения вводятся с 13 марта по 31 мая.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. «Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России», — пояснил представитель компании.

S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании. Правда, придется оплатить разницу в стоимости между старым и новым билетом.



Все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть, независимо от направления и тарифа и без ограничений по дате перелета, уточнили в компании. Из Петербурга S7 Airlines продолжит до конца марта выполнять рейсы в Инсбрук и Зальцбург.

Как вернуться домой из зараженной Европы

Что касается иностранных авиакомпаний, то пока от них информации об ограничении полетов не поступало, отмечают в ВВСС. Но очевидно, что многие также находятся на низком старте.

К примеру, Air France сообщил, что сократит количество рейсов в Европе на 25%. В какой мере это отразится на сообщении с Россией, пока не ясно. Читатели «Фонтанки», имеющие билеты с вылетом из Парижа в Петербург в середине марта и начале апреля, не получали уведомлений об отмене перелетов. В Пулково пока не располагают сведениями о сокращении или изменении полетной программы Air France.

Сейчас перевозчик дает пассажирам возможность бесплатно поменять любой билет, купленный до 31 марта 2020 года, на более позднюю дату с вылетом до 31 мая 2020 года. Но предыдущий маршрут должен быть сохранен. Если пассажир хочет поменять пункт назначения или отменить поездку, ему выдается невозмещаемый ваучер, который будет действовать в течение одного года и приниматься как самой авиакомпанией, так и ее партнерами, например KLM.



Сама KLM предупредила, что может сократить свои дальнемагистральные операции на 13%. О среднемагистральных пока ничего не сообщается. Но срыв планов грозит петербуржцам, которые летели в дальние страны с пересадкой в Амстердаме.

Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group в период с 29 марта по 24 апреля отменяет около 23 тыс. рейсов из-за «исключительных обстоятельств, вызванных распространением коронавируса», сообщается на сайте компании. Принятые меры коснутся авиаперелетов по Европе, Азии и Ближнему Востоку. Из Пулково компания сейчас летает в Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

В телеграм-канале «Самокатус», посвященном акциям и скидкам на авиабилеты, появилась информация о том, что полеты в Россию может остановить испанский Vueling. Сейчас компания не летает из Пулково, но должна была запустить рейсы в Барселону в последнее воскресенье марта в рамках летнего расписания. На сайте Vueling нет информации об отмене, билеты из Петербурга на апрель доступны для заказа.

В пресс-службе ВВСС сообщили, что расписание на весенне-летнюю навигацию «еще в процессе формирования». Новинки сезона оператор Пулково намеревался представить как раз 13 марта, но отложил презентацию на неопределенный срок «в целях защиты здоровья гостей и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по ситуации с коронавирусом».

