Петербургский институт кино и телевидения обогнал все творческие вузы России. Миннауки пристыдило художников

Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПГИКиТ) занял первое место в рейтинге творческих вузов страны по итогам мониторинга Министерства науки и высшего образования. Как 12 марта стало известно «Фонтанке», вуз обогнал соперников из всех регионов и получил итоговый индекс 21, что на два пункта больше, чем у всех остальных. Очки специалисты выставляли за образовательную, научную, экономическую и международную деятельность в 2019 году.

Результаты исследования выложены в Сети. В одну и ту же группу с СПбГУКиТ, но с индексом 19, вошли Московская государственная академия хореографии, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки. Сразу же за ними следуют петербургская Высшая школа народных искусств с индексом 18 и Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, получившая 17 суммарных баллов.

Всего специалисты изучили восемь учебных заведений Петербурга, которые относятся к культурной сфере. При этом если у лидера положительными были абсолютно все показатели, то у центра, где обучают церковной живописи, вышивке, литью из драгоценных металлов и готовят специалистов по росписи, ниже проходного «порога» оценили международную работу. У Вагановки баллов до стандарта не хватило исключительно в дополнительных пунктах. Точно такой же среди других творческих школ страны выставили, в частности, Высшей школе музыки Республики Саха. Следующими в петербургском разделе рейтинга идут Государственный институт культуры, Российский институт сценических искусств, Консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова и Академия Штиглица. Ниже остальных оказался Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Он единственный из списка формально не выполнил хотя бы три показателя и оказался в так называемой «восьмой лиге» из десяти предусмотренных.