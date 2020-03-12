В армии нет атеистов. Макаров ответил, как неверующим жить со словом «Бог» в Конституции
Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 12 марта объяснил, как быть атеистам в связи с упоминанием в Конституции Бога, передает корреспондент «Фонтанки». Он процитировал расхожую фразу, что на войне и в армии нет атеистов.
«Ну у нас с вами, как раньше говорили, в армии нет атеистов. И атеистов нет на войне. Я убежден, что поступать по совести, по правде, по справедливости — это синоним вот этого слова «по-божески» во всех ситуациях. Это важно для каждого человека. Упоминание Бога делает общество сплоченней», — сказал спикер во время брифинга в парламенте.
Он напомнил, что в Конституциях многих стран упоминается Бог. «Предложение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержали не только православные христиане, поддержали представители всех других конфессий. И мусульмане поддержали горячо, иудеи поддержали горячо, буддисты поддержали, нет ни одного представителя и духовного лидера, кто бы не поддержал», — добавил Макаров.
Напомним, на заседании 12 марта депутаты большинством голосов поддержали предложенные поправки в Конституцию. В том числе и предложение думского парламентария Валентины Терешковой, которое позволяет Владимиру Путину избраться на новый срок. Заксобрание провело поименное голосование. «За» проголосовали фракции «Единой России» и ЛДПР в полном составе. «Против» высказались четверо: коммунист Александр Рассудов, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный Максим Резник и Михаил Амосов. Семеро депутатов воздержались. В день голосования задержали нескольких горожан, которые пикетировали у ЗакСа против поправок в Конституцию и являлись заявителями на проведение соответствующих митингов.
Накануне поправки одобрили Госдума и Совет Федерации. Чтобы документ был легализован, его должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов страны. Минимум набрался уже к часу дня 12 марта.
Всероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, который сделали всеобщим выходным днем. Предполагается, что голосование будет пакетным, то есть граждане смогут одобрить или не одобрить все предложенные изменения разом.