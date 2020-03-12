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12.03.2020 15:35
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В армии нет атеистов. Макаров ответил, как неверующим жить со словом «Бог» в Конституции

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 12 марта объяснил, как быть атеистам в связи с упоминанием в Конституции Бога, передает корреспондент «Фонтанки». Он процитировал расхожую фразу, что на войне и в армии нет атеистов.

«Ну у нас с вами, как раньше говорили, в армии нет атеистов. И атеистов нет на войне. Я убежден, что поступать по совести, по правде, по справедливости — это синоним вот этого слова «по-божески» во всех ситуациях. Это важно для каждого человека. Упоминание Бога делает общество сплоченней», — сказал спикер во время брифинга в парламенте.

Он напомнил, что в Конституциях многих стран упоминается Бог. «Предложение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержали не только православные христиане, поддержали представители всех других конфессий. И мусульмане поддержали горячо, иудеи поддержали горячо, буддисты поддержали, нет ни одного представителя и духовного лидера, кто бы не поддержал», — добавил Макаров.

Напомним, на заседании 12 марта депутаты большинством голосов поддержали предложенные поправки в Конституцию. В том числе и предложение думского парламентария Валентины Терешковой, которое позволяет Владимиру Путину избраться на новый срок. Заксобрание провело поименное голосование. «За» проголосовали фракции «Единой России» и ЛДПР в полном составе. «Против» высказались четверо: коммунист Александр Рассудов, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный Максим Резник и Михаил Амосов. Семеро депутатов воздержались. В день голосования задержали нескольких горожан, которые пикетировали у ЗакСа против поправок в Конституцию и являлись заявителями на проведение соответствующих митингов.

Накануне поправки одобрили Госдума и Совет Федерации. Чтобы документ был легализован, его должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов страны. Минимум набрался уже к часу дня 12 марта.

Всероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, который сделали всеобщим выходным днем. Предполагается, что голосование будет пакетным, то есть граждане смогут одобрить или не одобрить все предложенные изменения разом.

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Комментарии (18)

Mikle776
как все же быстро, когда это выгодно для карьеры, люди меняют свои взгляды на жизнь! Совсем недавно комсомольцы, коммунисты и особисты отгоняли людей от церкви во время пасхи (особенно если шли с детьми). Это я точно помню! Классные руководители дежурили у церкви! ) А теперь эти же персонажи вдруг поверили в бога и вписывают его в конституцию! А они постятся или как? Хорошо, что еще постится народ не заставляют!... пока )
alexs73
Макарову надо бы в больничке обследование пройти, а то больно много больных на голову в депутаты проходит.
Интересно, когда он был в КПСС, он тоже про бога вспоминал? Вот правильно военных в советское время много куда не пускали, у них мозг совсем атрофирован...
Саша Иванов
А кто, на его месте, рискнул бы карьерой, пусть даже по зову совести? "Дочь Марина Лыбанева в марте 2013 года назначена заместителем главы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
Брат Василий Макаров является депутатом МО «Черная речка», а брат Николай Макаров работает заместителем директора государственного ОАО «Садово-парковое предприятие „Центральное“» и курирует работу предприятия в Петроградском районе.
Племянник Вячеслава Макарова — Евгений Кукушкин — работает начальником отдела здравоохранения Петроградского района. Племянница — Кукушкина Алёна Сергеевна — депутат МО «Чкаловское», в котором прежде работал сам Вячеслав Макаров, и глава комиссии по профилактике национализма, экстремизма и терроризма в молодёжной среде."
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