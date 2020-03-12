В армии нет атеистов. Макаров ответил, как неверующим жить со словом «Бог» в Конституции

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 12 марта объяснил, как быть атеистам в связи с упоминанием в Конституции Бога, передает корреспондент «Фонтанки». Он процитировал расхожую фразу, что на войне и в армии нет атеистов. «Ну у нас с вами, как раньше говорили, в армии нет атеистов. И атеистов нет на войне. Я убежден, что поступать по совести, по правде, по справедливости — это синоним вот этого слова «по-божески» во всех ситуациях. Это важно для каждого человека. Упоминание Бога делает общество сплоченней», — сказал спикер во время брифинга в парламенте.

Он напомнил, что в Конституциях многих стран упоминается Бог. «Предложение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержали не только православные христиане, поддержали представители всех других конфессий. И мусульмане поддержали горячо, иудеи поддержали горячо, буддисты поддержали, нет ни одного представителя и духовного лидера, кто бы не поддержал», — добавил Макаров. Напомним, на заседании 12 марта депутаты большинством голосов поддержали предложенные поправки в Конституцию. В том числе и предложение думского парламентария Валентины Терешковой, которое позволяет Владимиру Путину избраться на новый срок. Заксобрание провело поименное голосование. «За» проголосовали фракции «Единой России» и ЛДПР в полном составе. «Против» высказались четверо: коммунист Александр Рассудов, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный Максим Резник и Михаил Амосов. Семеро депутатов воздержались. В день голосования задержали нескольких горожан, которые пикетировали у ЗакСа против поправок в Конституцию и являлись заявителями на проведение соответствующих митингов.