Суд прикрыл столовые в ЛЭТИ за философское отношение к гигиене. Но там всё равно кормят
Петроградский райсуд приостановил работу фирмы, которая обеспечивает питание в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Компания заверяет, что исправилась и кормить просрочкой на плохо вымытых тарелках не будет.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 12 марта, накануне ООО «Зелёный мир» привлечёно к ответственности за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания в ЛЭТИ.
Список нарушений сотрудники Роспотребнадзора составили ещё 21 февраля, когда нагрянули на Профессора Попова, 5, после жалоб на недомогание от студентов. Непорядок заметили на всех этапах производства. Так, посуду и подносы мыли не по правилам и забывали дезинфицировать в конце дня; продукты хранили не по нормам СанПина, просрочку не выбрасывали.
Ревизоры не нашли документов, подтверждающих качество, санкнижек у некоторых сотрудников и журнала осмотра персонала на гнойничковые заболевания. Зато узнали, что боли в животе и дисфункция кишечника — не повод для помощника повара не выходить на работу.
В суде защита признала вину «Зеленого мира» и заверила, что фирма почти исправилась: блюда с превышением норматива по микробиологическим показателям из меню убрали, осталось согласовать с вузом подключение вытяжек и вентиляции.
«При этом защитники просили не приостанавливать деятельность общества, так как оно обеспечивает питанием около 10 тысяч студентов и преподавателей университета», — уточняют в пресс-службе.
Суд всё-таки поставил работу на паузу, но срок в 16 дней постановил исчислять с момента фактического закрытия. В соответствии с протоколом Роспотребнадзора, студенты не могли поесть в университете с 25 февраля, соответственно, срок ограничения истёк. В вузе подтвердили, что общепит с сегодняшнего дня возобновил работу.