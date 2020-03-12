Суд прикрыл столовые в ЛЭТИ за философское отношение к гигиене. Но там всё равно кормят

Петроградский райсуд приостановил работу фирмы, которая обеспечивает питание в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Компания заверяет, что исправилась и кормить просрочкой на плохо вымытых тарелках не будет.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 12 марта, накануне ООО «Зелёный мир» привлечёно к ответственности за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания в ЛЭТИ.



Список нарушений сотрудники Роспотребнадзора составили ещё 21 февраля, когда нагрянули на Профессора Попова, 5, после жалоб на недомогание от студентов. Непорядок заметили на всех этапах производства. Так, посуду и подносы мыли не по правилам и забывали дезинфицировать в конце дня; продукты хранили не по нормам СанПина, просрочку не выбрасывали.

