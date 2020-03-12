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12.03.2020 14:45
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Суд прикрыл столовые в ЛЭТИ за философское отношение к гигиене. Но там всё равно кормят

Петроградский райсуд приостановил работу фирмы, которая обеспечивает питание в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Компания заверяет, что исправилась и кормить просрочкой на плохо вымытых тарелках не будет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 12 марта, накануне ООО «Зелёный мир» привлечёно к ответственности за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания в ЛЭТИ.

Список нарушений сотрудники Роспотребнадзора составили ещё 21 февраля, когда нагрянули на Профессора Попова, 5, после жалоб на недомогание от студентов. Непорядок заметили на всех этапах производства. Так, посуду и подносы мыли не по правилам и забывали дезинфицировать в конце дня; продукты хранили не по нормам СанПина, просрочку не выбрасывали.

Ревизоры не нашли документов, подтверждающих качество, санкнижек у некоторых сотрудников и журнала осмотра персонала на гнойничковые заболевания. Зато узнали, что боли в животе и дисфункция кишечника — не повод для помощника повара не выходить на работу.

Фото: сообщание на сайте вуза
Фото: сообщание на сайте вуза

В суде защита признала вину «Зеленого мира» и заверила, что фирма почти исправилась: блюда с превышением норматива по микробиологическим показателям из меню убрали, осталось согласовать с вузом подключение вытяжек и вентиляции.

«При этом защитники просили не приостанавливать деятельность общества, так как оно обеспечивает питанием около 10 тысяч студентов и преподавателей университета», — уточняют в пресс-службе.

Суд всё-таки поставил работу на паузу, но срок в 16 дней постановил исчислять с момента фактического закрытия. В соответствии с протоколом Роспотребнадзора, студенты не могли поесть в университете с 25 февраля, соответственно, срок ограничения истёк. В вузе подтвердили, что общепит с сегодняшнего дня возобновил работу.

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