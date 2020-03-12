Сбытчика фальшивых денег задержала экономическая полиция в Колпинском районе Петербурга. Во время обыска у него изъяли даже одежду, в которой он ходил за сигаретами.



По данным «Фонтанки», оперативники экономической полиции пришли домой к жителю Колпино с обыском утром 11 марта. Из квартиры забрали все, что осталось от купленного на поддельные 10 тысяч рублей, телефон, с которого подозреваемый выходил в даркнет, банковские карты и одежду, в которой он ходил разменивать напечатанные на принтере «пятерки».

