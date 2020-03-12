На купленные в даркнете фальшивые купюры петербуржец курил и слушал музыку. Пока к нему не пришла полиция
Сбытчика фальшивых денег задержала экономическая полиция в Колпинском районе Петербурга. Во время обыска у него изъяли даже одежду, в которой он ходил за сигаретами.
По данным «Фонтанки», оперативники экономической полиции пришли домой к жителю Колпино с обыском утром 11 марта. Из квартиры забрали все, что осталось от купленного на поддельные 10 тысяч рублей, телефон, с которого подозреваемый выходил в даркнет, банковские карты и одежду, в которой он ходил разменивать напечатанные на принтере «пятерки».
ГУ МВД по СПб и ЛО
Найти его удалось благодаря двум покупкам 4 февраля в Колпино. Одну купюру он разменял, купив пачку сигарет, вторую, когда приобрел переносную колонку.
Фальшивки подозреваемый купил в даркнете не позднее 20 июля 2019 года, получил их методом закладки.
В Петербурге на сегодняшний день из оборота изъяты 20 поддельных банкнот с похожими серийными номерами. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.