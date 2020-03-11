Остановив каршеринг, сотрудники ГИБДД нашли наркотики, пистолет и «прекрасную незнакомку»
Проверка каршерингового автомобиля в Петербурге вывела сотрудников ГИБДД на неожиданный улов. В полицию отправились и водитель, и его пассажиры.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 11 марта около 2:30 на Ленинском проспекте, 151, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили каршеринговый Mercеdes под управлением мужчины 1990 года рождения. При досмотре в салоне нашли полиэтиленовый свёрток, перемотанный изолентой, а внутри 2 грамма наркотика. Во втором свёртке обнаружились таблетки. Также был найден пистолет.
Задержаны водитель и 25-летний пассажир, оба с признаками наркотического опьянения. Кроме того, задержана 40-летняя женщина-пассажирка с признаками алкогольного опьянения. По её словам, она познакомилась с водителем за два часа до задержания. Всех троих доставили в 51-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение и перевозку наркотических средств.