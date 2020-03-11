Остановив каршеринг, сотрудники ГИБДД нашли наркотики, пистолет и «прекрасную незнакомку»

Проверка каршерингового автомобиля в Петербурге вывела сотрудников ГИБДД на неожиданный улов. В полицию отправились и водитель, и его пассажиры.



Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 11 марта около 2:30 на Ленинском проспекте, 151, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили каршеринговый Mercеdes под управлением мужчины 1990 года рождения. При досмотре в салоне нашли полиэтиленовый свёрток, перемотанный изолентой, а внутри 2 грамма наркотика. Во втором свёртке обнаружились таблетки. Также был найден пистолет.