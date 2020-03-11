Первым замглавы комстроя Петербурга стал выходец из «Водоканала»

Первым замглавы комитета по строительству Петербурга назначили Дмитрия Михайлова, информация об этом 11 марта появилась на сайте Смольного. Ранее чиновник работал в «Водоканале».

Первый зампред займется координацией и контролем деятельности структурных подразделений комитета — в частности, управления капстроительства и управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ. Также чиновник будет курировать ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

В комитете «Фонтанке» пояснили, что должность была вакантна последние два года. Обязанности первого зама выполняли другие заместители. В последнее время — Александр Постраш.