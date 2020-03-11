Петербуржцы испугались коронавируса. На эстонской границе пассажирка автобуса пыталась высадить кашляющего соседа

Коронавирус у соседа по салону заподозрили пассажиры автобуса, следовавшего из Таллина в Петербург. Мужчина слишком часто кашлял.



О скандале в салоне автобуса Lux Express, пересекавшего границу Эстонии и России в Нарве, сообщило издание RusDelfi 10 марта. Один из пассажиров начал кашлять, другие путешественники отреагировали агрессивным разговором с крепкими словечками. Сам мужчина объяснил свой кашель аллергией.

В Lux Express Group «Фонтанке» уточнили, что сотрудники эстонской таможни и российского Роспотребнадзора на каждом из двух КПП границы измерили температуру у пассажира. Она оказалась 36,3. Ему дали добро на дальнейшее путешествие, и он благополучно доехал до Петербурга.