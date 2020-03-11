Петербуржцы испугались коронавируса. На эстонской границе пассажирка автобуса пыталась высадить кашляющего соседа
Коронавирус у соседа по салону заподозрили пассажиры автобуса, следовавшего из Таллина в Петербург. Мужчина слишком часто кашлял.
О скандале в салоне автобуса Lux Express, пересекавшего границу Эстонии и России в Нарве, сообщило издание RusDelfi 10 марта. Один из пассажиров начал кашлять, другие путешественники отреагировали агрессивным разговором с крепкими словечками. Сам мужчина объяснил свой кашель аллергией.
В Lux Express Group «Фонтанке» уточнили, что сотрудники эстонской таможни и российского Роспотребнадзора на каждом из двух КПП границы измерили температуру у пассажира. Она оказалась 36,3. Ему дали добро на дальнейшее путешествие, и он благополучно доехал до Петербурга.
«По поводу кашля сильно возмущалась только одна пассажирка. Хочется по этому случаю отметить, что люди под информационным давлением, которое не всегда отображает реальную картину происходящего, начинают принимать любое нестабильное состояние человека за признаки коронавируса», — рассказали в компании.
Представитель перевозчика добавил, что теперь автобусы Lux Express не только ежедневно подвергаются влажной уборке, но и обрабатываются дезинфицирующим средством. Также в салоне для пассажиров доступен антисептик.
Ранее петербуржцы оказались пассажирами автобуса Lux Express, на котором в Эстонию приехал первый заражённый коронавирусом человек. Хоть транспорт и не представлял опасности, его продезинфицировали.