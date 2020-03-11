Клишас уточнил поправку Конституции про детей. «Органов ювенальной юстиции в России нет и не будет»
Парламентарии отказались от формулировки «дети — достояние государства» в поправках Конституции, потому что в РФ не будет ювенальной юстиции. Об этом 11 марта во время рассмотрения президентских поправок основного закона страны в Совете Федерации заявил соавтор поправок, сенатор Андрей Клишас.
«Органов ювенальной юстиции в России нет и не будет», — сказал Клишас.
Сенатор уточнил, что поправка о детях скорректирована. Законодатели ушли от формулировки о том, что дети являются достоянием государства. Принятый Госдумой документ сообщает, что дети — «важнейший приоритет государственной политики России».
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — гласит новая редакция 4-го пункта статьи 67 прим. 1 Конституции.
Прежняя формулировка вызвала широкий общественный резонанс.
В настоящее время Совет Федерации рассматривает поправки к Конституции. Решение будет принято сегодня. Ранее в среду поправки Конституции были одобрены Госдумой в третьем чтении. Против не проголосовал ни один депутат.