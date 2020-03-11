Парламентарии отказались от формулировки «дети — достояние государства» в поправках Конституции, потому что в РФ не будет ювенальной юстиции. Об этом 11 марта во время рассмотрения президентских поправок основного закона страны в Совете Федерации заявил соавтор поправок, сенатор Андрей Клишас.



«Органов ювенальной юстиции в России нет и не будет», — сказал Клишас.