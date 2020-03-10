Россиянка спрятала вывезенную из Финляндии дочь в «пяти углах». «Фонтанка» нашла ее раньше финской полиции

Четырехлетняя девочка — результат межнациональной любви и маленькая гражданка России и Финляндии — по версии финской полиции и отца была похищена матерью-россиянкой и нелегально вывезена из Суоми. Женщина же настаивает, что вернула дочь домой.

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Житель финского Кеми Туомас в начале марте разместил в социальных сетях сообщение о пропаже ребенка: «Разыскивается! Моя дочь была похищена. Любая информация приветствуется и важна!». После этого финская полиция объявила девочку «пропавшей». Через пару дней 4-летняя малышка нашлась в России, о чем «Фонтанке» рассказал сам автор поста. При этом он продолжил настаивать на похищении. «Я - единственный опекун ребенка, а матери были оставлены только встречи каждый второй выходной», - заявил финн, заверив, что его экс-супруга Юлия вывезла дочь, не получив его согласия.

Отвечая на вопрос, почему бывшая возлюбленная могла так поступить, Туомас рассказал, что в конце марта у них было назначено заседание по поводу опекунства над ребенком. По его словам, Юлия якобы сейчас проходит через развод с еще одним мужчиной в Финляндии, а в других отношениях у нее уже была борьба за детей. Туомас заявил, что финская полиция и консульство Финляндии в Санкт-Петербурге уже работают над поиском экс-супруги и дочери вместе с российскими властями. В финской дипмиссии не смогли подтвердить или опровергнуть свое участие в деле, сославшись на невозможность комментирования единичных случаев. Тем не менее, корреспондент «Фонтанки» первым связался с матерью-беглянкой, которая, хоть и нехотя, но поделилась своим видением ситуации. «Ребенок является гражданкой Российской Федерации с рождения. Ребенок был возвращен на Родину после того, как отец его похитил», - так произошедшее описала Юлия. На вопросы о возможном возвращении в Суоми женщина ответила фразой: «Ребенок в безопасности с матерью и счастлив».