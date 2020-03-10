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10.03.2020 10:32
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Курс рубля, биржи, курс правительства. Что происходит в черный вторник

Курс рубля на Московской бирже, как и ожидалось, упал. На открытии 10 марта он обрушился сразу на 7%. Доллар на открытии стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля.

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник (цитата по РИА Новости).

Фото: сайт Московской биржи

Больше всех просел энергетический рынок.

Торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, открылись резким снижением котировок. Индекс РТС обрушился сразу на 10%. В числе лидеров падения — «Газпром» (-12,3%), Сбербанк (-11,47%), «Сургутнефтегаз» (-15,57%), ЛУКОЙЛ (-15,7%).

Резкое падение стоимости российских акций было предопределено драматичными событиями на мировых рынках.

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Комментарии (1)

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