От действенного инструмента до мазохизма. Как соглашение ОПЕК+ маскировалось под полезный формат, но не провело «Роснефть»

Страны ОПЕК и не входящие в союз нефтедобывающие государства достигли договоренности по поводу сокращения добычи нефти осенью 2016 года: оно должно было составить 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016-го.

Мировые СМИ писали о решающей роли Владимира Путина в этом соглашении, несмотря на то, что Россия в ОПЕК не входит: якобы именно Москва выступила посредником между конфликтовавшими иранцами и саудитами. «Президент Путин сыграл решающую роль в достижении этого соглашения, — заявил министр энергетики Александр Новак газете Die Welt. — В конечном счете его отношения с лидерами решающих государств способствовали тому, что мы согласовали наши позиции и достигли исторической договоренности». Именно с конца 2016 года фактически отсчитывается история ОПЕК+.



В октябре 2017 года уже сам президент подчеркнул пользу соглашения. «То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике, — говорил Владимир Путин осенью 2017 года — Я этого не исключаю (продления сделки. — Прим. ред.). Если говорить о том, до какого срока, как минимум до конца 2018 г. можем продлить сделку ОПЕК+». Соглашение в итоге продлевалось несколько раз. «Мы будем продолжать эту работу, так же как работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, приносят хорошие результаты», — заявил Путин летом 2018 года на встрече с наследным принцем Абу-Даби. Через несколько месяцев уже в Сингапуре глава России еще раз подчеркнул, что доволен сотрудничеством. «По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно, пока ничего не буду говорить, здесь нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета, — заявил Путин. — Но то, что нужно сотрудничать, — это очевидно, и мы будем сотрудничать. Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке».

В июле 2019 года 24 страны договорились ограничить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. В ноябре 2019-го Владимир Путин по итогам саммита БРИКС подчеркнул, что необходимость продолжения сотрудничества есть. «С ОПЕК налажен конструктивный диалог, — заявил глава государства. — Что касается перспективы сотрудничества, оно не только будет заключаться в том, чтобы нам сдерживать добычу либо сокращать ее. Та система отношений, которая сложилась между Россией, ОПЕК и другими странами, не входящими в ОПЕК, — это действенный инструмент сохранения нужного всем — и потребителям, и производителям — баланса на мировом энергетическом рынке… Стабильность на мировых энергетических рынках является благом как для потребителей, так и для производителей, а значит, и для мировой экономики в целом». В декабре 2019 года к 1,2 млн баррелей было решено добавить еще 500 тысяч баррелей в сутки. Однако в марте 2020 года встал вопрос не просто о продлении сделки, а о наращивании ограничений практически вдвое — еще на 1,5 млн баррелей (500 тысяч из них должны были взять на себя страны, не входящие в ОПЕК).