В квартире на Туристской нашли повешенного. Перед смертью он думал об арендодателе и девушке
Возвращение в сдаваемую внаём квартиру в Приморском районе Петербурга закончилось для владельца общением с полицией. Квартирант умер, заранее извинившись за неудобства.
Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, 56-летний житель Петербурга обнаружил неприятное накануне около девяти вечера, наведавшись в квартиру на Туристской улице, 24/42. Внутри его ждал повешенный, в котором мужчина признал арендатора.
Приехавшие полицейские отметили следы удушения, причину и давность смерти установят судмедэксперты. Документы подтвердили, что погибший — 22-летний временный жилец квартиры, зарегистрированный в Москве.
Контакт ближайшего родственника подсказала записка. В ней же автор просит прощения у «ув. арендодателя» за то, что «это произошло здесь», и пишет, что день назад уехавшая девушка «ни о чем не в курсе». Последний раз на свою страницу «ВКонтакте» он заходил 14 февраля.