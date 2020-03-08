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08.03.2020 17:51
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В квартире на Туристской нашли повешенного. Перед смертью он думал об арендодателе и девушке

Возвращение в сдаваемую внаём квартиру в Приморском районе Петербурга закончилось для владельца общением с полицией. Квартирант умер, заранее извинившись за неудобства.

Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, 56-летний житель Петербурга обнаружил неприятное накануне около девяти вечера, наведавшись в квартиру на Туристской улице, 24/42. Внутри его ждал повешенный, в котором мужчина признал арендатора.

Приехавшие полицейские отметили следы удушения, причину и давность смерти установят судмедэксперты. Документы подтвердили, что погибший — 22-летний временный жилец квартиры, зарегистрированный в Москве.

Контакт ближайшего родственника подсказала записка. В ней же автор просит прощения у «ув. арендодателя» за то, что «это произошло здесь», и пишет, что день назад уехавшая девушка «ни о чем не в курсе». Последний раз на свою страницу «ВКонтакте» он заходил 14 февраля.

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Комментарии (2)

Pilat
Да, это рулетка
nuga
А у нас зарезали арендатора. Вот и сдавай квартиры одиноким мужчинам,одни хлопоты от них
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