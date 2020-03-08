Процесс создания на стене дома 35 по Боровой улице рядом с Обводным каналом гиганской «картины» запечатлел читатель «Фонтанки» накануне 8 марта.
Для работы художники используют пожарную лестницу и проектор. На картине изображены три женщины, двое из них напоминают Клеопатру и Екатерину II.
предоставил «Фонтанке» Валерий, читатель-абстракционист
По данным портала Citywalls, жилой дом на Боровой, 35 - это бывший доходный дом М.П.Кузнецова 1888 года постройки.
Мурал (Mural) - это большое произведение уличного искусства, чаще всего картина или огромное граффити, нанесенное на поверхность стены.