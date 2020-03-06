Фото: пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности города Иваново на парашютном заводе «Полёт» опроверг возможность возглавить Госсовет после окончания срока своих президентских полномочий. Глава государства поблагодарил «озабоченных» его будущим, сказал, что сам себя не боится и не сойдёт с ума, если останется во главе государства, но делать шаги, которые приведут к двоевластию, или будут губительны для страны, он не готов. «Фонтанка» публикует без купюр главный вопрос президенту и его ответ без купюр.



- Вопрос касаемо лично вас. В конце прошлого года вы предложили убрать из Конституции оговорку о двух президентских сроках подряд (на самом деле Владимир Путин об этом заявил 15 января во время послания Федеральному Собранию, где были презентованы поправки в Конституцию. – Прим. ред.). Мы следим за новостями, видим, что вас неоднократно об этом спрашивают. Если вы не останетесь президентом, то, может быть, вы возглавите какой-то другой госорган? Совет безопасности или Госсовет? Даже обсуждаются вопросы о продлении срока президентских полномочий. Сторонники ваши, люди, которые вам доверяют, хотят, чтобы вы дольше оставались у руководства государством, но вы почему-то категорически отклоняете все эти предложения! Почему? Вы устали уже от этой работы? По вам не скажешь! - Спасибо (смех в зале). Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Ну а если по-серьезному, то я прекрасно понимаю ваш вопрос. Благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Вот что хочу сказать. Дело не в том, что я устал, или хочу как-то куда-то там в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. И поэтому я к этому так и отношусь. Я бесконечно благодарен людям за то, что они мне доверяют. Поддерживают. Без поддержки вообще работать невозможно на таком месте. Начиная с 2000-х годов, с самых тяжёлых и отчасти кровавых, вот если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать. Когда мы сейчас обсуждаем… Или идут всякие предложения, что предлагается?

Первое. Ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. Я помню прекрасно то, что говорил ветеран в Петербурге (один из участников встречи с Владимиром Путиным в Музее блокады 18 января от имени «старшего поколения» заявил о необходимости снятия ограничений на президентскую власть для одного человека, Путин отказался. - Прим. ред.). Я чего опасаюсь? Почему я не хочу отменять сроки и так далее? Я не себя боюсь. Я с ума не сойду. Понимаете? Дело не во мне. Мы же делаем… выносим поправки в Конституцию не на 5-10 лет. Минимум лет на 30. Думаю, на 50. Поэтому я считаю, что нужно на будущее, дело не в сейчас… Сейчас действительно, может быть, важнее стабильность такая, спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберём, страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда совершенно нужно будет обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить… взять из Конституции и убрать обязательную сменяемость? Как-то это не могу… Мне это не нравится.



Второе. Перейти к парламентской республике. Во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии, до сих пор, год, не могут сформировать правительство. Год! Страна живёт без правительства. В силу разных причин. Политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно. Губительно. Или предлагается, как вы говорите, наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями. И возглавить этот Госсовет. Что это будет означать. Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу… Нет, я… Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны, или будет её разрушать, вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать. А так я ещё раз хочу сказать. Я очень благодарен людям за поддержку. За то, что они мне доверяют уже много лет на выборах оставаться во главе российского государства. Это огромная честь. Я именно к этому так и отношусь.

Фото: пресс-служба президента России Фото: пресс-служба президента России Фото: пресс-служба президента России Фото: пресс-служба президента России

В ближайший вторник, 10 марта, в первый рабочий день после трёх выходных, Государственная дума планирует во втором чтении рассмотреть президентские поправки в Конституцию, где в том числе предлагается ввести в Конституцию Госсовет, изъять слово «подряд» из статьи про ограничение двумя сроками президентской власти, и дать президенту право инициировать отставку судей высших судов. 11 марта президентский законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» готов рассмотреть Совет Федерации. Далее поправки должны быть одобрены не менее чем 2/3 региональных парламентов. По действующей Конституции этого достаточно для вступления их в силу.

Однако Владимир Путин предложил схему, по которой поправки вступают в силу только после подведения итогов общероссийского голосования 22 апреля. Оценить конституционность этого положения предписано судьям Конституционного суда. Президент тем же законопроектом о поправках даёт КС семь дней на оценку порядка вступления поправок в силу и оценку самих поправок на соответствие основному закону страны. Об этом прямо написано в тех поправках к собственному законопроекту, которые Владимир Путин внёс в Госдуму в понедельник 2 марта.

