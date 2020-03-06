Росморречфлот возглавил Александр Пошивай. В Петербурге он хотел создать независимого круизного оператора

В середине ноября 2019 года правительство разделило полномочия заместителя министра транспорта и руководителя Росморречфлота. Первую должность занял бывший глава агентства Юрий Цветков. Пошивай был назначен исполняющим обязанности главы Росморречфлота.

«Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Капитана дальнего плавания Александра Пошивая назначили руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Информация об этом появилась 6 мая на сайте правительства РФ.

В прошлом Александр Пошивай работал на судах Балтийского морского пароходства. Имеет судоводительское звание капитана дальнего плавания.



В Петербурге он запомнился как руководитель крупной в свое время туристической компании «Арктур трэвел». Фирма участвовала в обсуждении создания частного круизного оператора и приобретения лайнера Silja Opera.



Александр Пошивай пострадал в результате крушения «Невского экспресса» в 2009 году. На тот момент он занимал должность начальника административного управления Росрезерва. Потом он возглавил управление Росрезерва по СЗФО, а позже стал начальником управления обеспечения судоходства Росморречфлота. С 2012 по 2020 год Пошивай трудился на посту заместителя руководителя агентства.

