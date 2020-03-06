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06.03.2020 18:36
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На режимном объекте в Стрельне обнаружили скорпиона. В Петербург членистоногое прибыло из Италии

Настоящего скорпиона нашли на производстве в Стрельне. Ядовитый паук прятался в одном из станков, которые привезли из Италии. О необычном «соседе» 6 марта «Фонтанке» рассказал Дмитрий, который временно приютил хвостатого.

автор видео читатель «Фонтанки» Дмитрий

«Оборудование на прошлой неделе привезли из Италии. Сегодня у нас механики проводили ремонт на нём. Вскрыли, а там сидит вот это чудо, которое прыгнуло на руку человеку. Он закричал: «Скорпион!» Мы сначала подумали, что он шутит, но потом подошли, сами увидели», — рассказал собеседник издания.

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий

Дмитрий не знает, что делать с пауком, поэтому обратился за помощью к интернет-пользователям. Будущий владелец нашёлся быстро.

«Скорпион пока у меня дома. Связались с биологом из какого-то института, завтра в обед он его заберет. Сейчас насекомое просто сидит в банке. По идее, ему нужно каких-то насекомых поменьше поймать, но где их найти сейчас? Посоветовали мне поставить в банку пробочку с водой. Но он ничем не интересуется, просто сидит, и всё».

Скорее всего, рабочим завода попался итальянский скорпион. Они небольшие, до 50 мм и их укусы не опаснее осиных.

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Комментарии (1)

SergKoch
Срочно изолировать в Боткинскую больницу и проверить на короновирус.
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