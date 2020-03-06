Настоящего скорпиона нашли на производстве в Стрельне. Ядовитый паук прятался в одном из станков, которые привезли из Италии. О необычном «соседе» 6 марта «Фонтанке» рассказал Дмитрий, который временно приютил хвостатого.

«Оборудование на прошлой неделе привезли из Италии. Сегодня у нас механики проводили ремонт на нём. Вскрыли, а там сидит вот это чудо, которое прыгнуло на руку человеку. Он закричал: «Скорпион!» Мы сначала подумали, что он шутит, но потом подошли, сами увидели», — рассказал собеседник издания.

Дмитрий не знает, что делать с пауком, поэтому обратился за помощью к интернет-пользователям. Будущий владелец нашёлся быстро.



«Скорпион пока у меня дома. Связались с биологом из какого-то института, завтра в обед он его заберет. Сейчас насекомое просто сидит в банке. По идее, ему нужно каких-то насекомых поменьше поймать, но где их найти сейчас? Посоветовали мне поставить в банку пробочку с водой. Но он ничем не интересуется, просто сидит, и всё».



Скорее всего, рабочим завода попался итальянский скорпион. Они небольшие, до 50 мм и их укусы не опаснее осиных.

