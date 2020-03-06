«Разве можно от этого устать». Владимир Путин рассказал о президентской власти и заявил, что двоевластия в России не будет

Президентство в России это не работа, а судьба. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 6 марта.

«Разве можно от этого устать, это не работа, а судьба, благодарен людям, что доверяют», — цитирует президента РИА «Новости».

Путин о своей работе: Любой человек, оказавшись в моем положении, уверен, воспринимает это не как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь pic.twitter.com/Z6O7TTRl3p — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 6, 2020

«Без сильной президентской власти в РФ будет плохо, нет сильных политических партий, как в Европе, причем даже там есть сбои», — заявил также Путин.

Что касается возможности сохранения Владимиром Путиным президентской власти в дальнейшем, то действующий глава государства готов, но делать этого не собирается.



«Я с ума не сойду, но должна быть сменяемость власти», — уточнил президент.



Фото: пресс-служба президента России