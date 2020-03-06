«Разве можно от этого устать». Владимир Путин рассказал о президентской власти и заявил, что двоевластия в России не будет
Президентство в России это не работа, а судьба. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 6 марта.
«Разве можно от этого устать, это не работа, а судьба, благодарен людям, что доверяют», — цитирует президента РИА «Новости».
Путин о своей работе: Любой человек, оказавшись в моем положении, уверен, воспринимает это не как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь pic.twitter.com/Z6O7TTRl3p— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 6, 2020
«Без сильной президентской власти в РФ будет плохо, нет сильных политических партий, как в Европе, причем даже там есть сбои», — заявил также Путин.
Что касается возможности сохранения Владимиром Путиным президентской власти в дальнейшем, то действующий глава государства готов, но делать этого не собирается.
«Я с ума не сойду, но должна быть сменяемость власти», — уточнил президент.
Одновременно Путин опроверг предположения, что Госсовет, который вводится в Конституцию, нужен именно ему.
«Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — сказал Путин.
Владимир Путин впервые возглавил страну в статусе президента РФ в 2000 году. Срок его полномочий истекает в 2024 году, и по действующей Конституции он должен уступить высший пост в государстве другому человеку.