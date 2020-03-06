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06.03.2020 17:20
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«Разве можно от этого устать». Владимир Путин рассказал о президентской власти и заявил, что двоевластия в России не будет

Президентство в России это не работа, а судьба. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 6 марта.

«Разве можно от этого устать, это не работа, а судьба, благодарен людям, что доверяют», — цитирует президента РИА «Новости».

«Без сильной президентской власти в РФ будет плохо, нет сильных политических партий, как в Европе, причем даже там есть сбои», — заявил также Путин.

Что касается возможности сохранения Владимиром Путиным президентской власти в дальнейшем, то действующий глава государства готов, но делать этого не собирается.

«Я с ума не сойду, но должна быть сменяемость власти», — уточнил президент.

Фото: пресс-служба президента России

Одновременно Путин опроверг предположения, что Госсовет, который вводится в Конституцию, нужен именно ему.

«Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — сказал Путин.

Владимир Путин впервые возглавил страну в статусе президента РФ в 2000 году. Срок его полномочий истекает в 2024 году, и по действующей Конституции он должен уступить высший пост в государстве другому человеку.

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Комментарии (1)

klapaucius
Уже, оказывается, не галеры, а судьба. Но мы то здесь при чем ?
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