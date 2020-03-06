Петербургскую семиклассницу шантажировали сливом интимных фото. Её подвели амбиции модели

Желавшая прорваться в модельный бизнес девочка-подросток на месяц угодила в интимную кабалу. После «кастинга» с обнажёнкой спасать фото от распространения пришлось регулярной поставкой контента в стиле ню.



Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, в непристойную переписку 13-летняя школьница из Фрунзенского района вступила в начале января, когда просматривала паблики с предложениями работы «ВКонтакте». Юную соискательницу приметил пользователь под именем Евгений Владимирович, он же предложил вакансию в модельном агентстве.

