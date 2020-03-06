Петербургскую семиклассницу шантажировали сливом интимных фото. Её подвели амбиции модели
Желавшая прорваться в модельный бизнес девочка-подросток на месяц угодила в интимную кабалу. После «кастинга» с обнажёнкой спасать фото от распространения пришлось регулярной поставкой контента в стиле ню.
Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, в непристойную переписку 13-летняя школьница из Фрунзенского района вступила в начале января, когда просматривала паблики с предложениями работы «ВКонтакте». Юную соискательницу приметил пользователь под именем Евгений Владимирович, он же предложил вакансию в модельном агентстве.
Виртуальное собеседование продолжалось до конца января, итоговым заданием стало обнажение перед камерой. Получив желаемое, мужчина перешёл к шантажу и требовал не только фото, но и видео. В противном случае обещал опубликовать всё то неприличное, что она уже наприсылала. Угрозы повторял в том числе по телефону.
Первого марта переписку обнаружила мать девочки. Она удалила дочь из соцсетей, сменила номер и обратилась в Следственный комитете. Правоохранители выяснили, что номер, с которого терроризировали подростка, зарегистрирован на 43-летнего жителя подмосковной Ивантеевки. В его прошлом - статьи за разбой, незаконный оборот оружия и изнасилование. Вероятно, его переписка ляжет с основу уголовного дела.