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06.03.2020 11:11
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Психически неуравновешенный петербуржец перепугал клиенток салона красоты на Хошимина своей смертью

Молодой мужчина пролетел мимо окон салона красоты в Выборгском районе и разбился об асфальт. Падение случилось на глазах петербурженки.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, сообщение о трупе у дома №11/2 по улице Хошимина поступило на пульт дежурного накануне днём. Звонила женщина, которая рассказала, что на её глазах с высоты упал какой-то молодой человек. Тело лежит у салона красоты «Леди».

Приехавшие сотрудники идентифицировали личность погибшего. Им оказался 25-летний житель посёлка Агалатово, при жизни состоявший на учёте в психдиспансере. Его куртку полицейские нашли на балконе 12 этажа.

© Фонтанка.Ру

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