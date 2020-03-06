Психически неуравновешенный петербуржец перепугал клиенток салона красоты на Хошимина своей смертью

Молодой мужчина пролетел мимо окон салона красоты в Выборгском районе и разбился об асфальт. Падение случилось на глазах петербурженки.



Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, сообщение о трупе у дома №11/2 по улице Хошимина поступило на пульт дежурного накануне днём. Звонила женщина, которая рассказала, что на её глазах с высоты упал какой-то молодой человек. Тело лежит у салона красоты «Леди».

Приехавшие сотрудники идентифицировали личность погибшего. Им оказался 25-летний житель посёлка Агалатово, при жизни состоявший на учёте в психдиспансере. Его куртку полицейские нашли на балконе 12 этажа.