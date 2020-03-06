Грузчик магазина «Красное&Белое» зарезан на Комендантском проспекте после драки с начальником смены

Житель Приморского района Петербурга стал свидетелем драки молодых людей в ночь на 6 марта. Завершилась она трагично - один из участников погиб от удара ножом в грудь.



О случившемся после полуночи свидетель написал в соцсетях. Перед этим позвонил в полицию и сообщил о конфликте у третьей парадной дома №21/2 по Комендантскому проспекту. Он рассказал, что под окнами подрались двое - один лежит в крови на тротуаре, второй сбежал в сторону метро.



Приехавшие на место правоохранители нашли пострадавшего мёртвым с колото-резанной раной в области груди. Личность быстро установили: погиб ранее судимый за наркотики 28-летний грузчик магазина «Красное&Белое». Рядом с телом плакал его коллега, тоже ранее судимый, но за насильственные действия и разбой. Он живет в вышеуказанном доме. Мужчина рассказал, что перед смертью его друг ругался с 27-летним начальником смены, приехавшим в Петербург из Самары.

