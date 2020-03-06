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06.03.2020 10:13
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Грузчик магазина «Красное&Белое» зарезан на Комендантском проспекте после драки с начальником смены

Житель Приморского района Петербурга стал свидетелем драки молодых людей в ночь на 6 марта. Завершилась она трагично - один из участников погиб от удара ножом в грудь.

О случившемся после полуночи свидетель написал в соцсетях. Перед этим позвонил в полицию и сообщил о конфликте у третьей парадной дома №21/2 по Комендантскому проспекту. Он рассказал, что под окнами подрались двое - один лежит в крови на тротуаре, второй сбежал в сторону метро.

Приехавшие на место правоохранители нашли пострадавшего мёртвым с колото-резанной раной в области груди. Личность быстро установили: погиб ранее судимый за наркотики 28-летний грузчик магазина «Красное&Белое». Рядом с телом плакал его коллега, тоже ранее судимый, но за насильственные действия и разбой. Он живет в вышеуказанном доме. Мужчина рассказал, что перед смертью его друг ругался с 27-летним начальником смены, приехавшим в Петербург из Самары.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

PROM
нет слов... минус две жизни чистыми и остальное по касательной... и всё из-за какой-нибудь мелочи... нож в кармане - быть беде. раньше за нож можно было присесть, сейчас каждый второй носит
dedegora
Не слушался начальника-получил дисц.взыскание.Строгое...
Антон Лебедев
Какая милая сеть, эта КБ... Туда прямо с нар набирают, что ли?
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