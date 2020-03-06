Выходные в Финляндии 7-9 марта: «Встряска», джаз и северное сияние по-японски

В Хельсинки в этот уик-энд можно услышать джаз, орган и средневековую музыку. А музеи, подгадывая к длинным выходным в России, устраивают экскурсии на русском языке

В выходные в Финляндии ожидается от нуля до плюс трех градусов Цельсия, на севере страны морозы до минус четырех. В воскресенье в центральных и восточных регионах страны выпадет снег. До 8 марта в Хельсинки проходит музыкальный фестиваль Savoy JAZZFest с участием финских и зарубежных музыкантов. В театре «Савой» 6 марта можно услышать босса-нову от бразильского автора-исполнителя Джойса Морено, а также джаз в исполнении американского трубача Тома Харрелла. 7 марта выступит израильский контрабасист и мультиинструменталист-самоучка Адам бен Эзра, а также финский бэнд Ricky-Tick Big Band. 8 марта в 15:00 состоится концерт «A Song to Sing» местной певицы Йоханны Форсти. Билеты стоят от 37 евро.

Церкви финской столицы в этот уик-энд принимают фестиваль органной музыки. 6 марта в Кафедральном соборе выступит известный нидерландский клавесинист, органист, дирижёр Тон Копман с концертом «Легенда», в котором прозвучат произведения Баха и Букстехуде. Хэви-метал будет сочетаться с классической органной музыкой в субботу в церкви святого Иоанна (Korkeavuorenkatu, 12), где сыграет шведский органист Гуннар Иденстам. 8 марта фестиваль завершится в церкви Каллио концертом французского органиста Винсента Варнье. Билеты стоят от 28,50 евро.



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В церкви крепости Суоменлинна 8 марта состоится бесплатный концерт средневековой музыки. В программе концерта Hortus Amoris заявлены и духовные, и светские песни о любви. Аккомпанировать вокалистам будет колесная лира, лютня, арфа и кантеле. Начало в 15:00.

7 марта можно отправиться за подарками себе и близким в культурный центр Корьямо. Там с 11 до 15 часов будет работать блошиный рынок с оригинальной одеждой, аксессуарами и украшениями. В музее современного искусства Киасма 7 марта устроят бесплатную экскурсию на русском языке. Оплачивается только входной билет, начало в 15:00. Среди новинок музея - неоднозначные работы британского художника Эда Аткинса. Одна из них представляет из себя анимированный комикс, однако при этом сопровождается предупреждением о сценах насилия.

Среди других выставок в Хельсинки стоит увидеть ретроспективу работ авангардистки Наталии Гончаровой в Атенеуме, экспозицию «Альберт Эдельфельт и Романовы» в музее Синебрюхова и выставку «В добрых руках» в Музее дизайна, сочетающую вековые традиции рукоделия и новые технологии. Подробнее.

До 8 марта в музее современного искусства Эмма в Эспоо можно полюбоваться северным сиянием,созданным из светодиодных лампочек. На арт-проект Sky of Time японского скульптора и художника Тацуо Миядзимы вдохновило северное сияние, увиденное автором в Рованиеми. В основе искусства Миядзимы лежат три буддистские концепции: «непрерывно меняйся», «соединяйся со всем» и «продолжай навсегда».

В Котке в морском центре Велламо 8 марта проведут обзорную экскурсию на русском языке. Начало в 13:00, участие при наличии входного билета (для взрослых - 12 евро, детям - бесплатно). Посетителям расскажут о судостроении и истории региона Кюменлааксо, а на временной выставке можно увидеть морских чудовищ с морских карт.



В Лаппеенранте до 8 марта можно узнать о жизни этого города более 50 лет назад. В музее Южной Карелии завершается ностальгическая выставка фотографий Лаппеенранты, приуроченная к её 370-летию. На фото запечатлены знакомые даже туристам здания и улицы, быт горожан дома, на работе и учебе.

Фото: Представительство Лаппеенранты в Петербурге