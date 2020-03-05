Суперджеты отправляют в Петербург. Принять отечественную новинку готовится «Россия»

Авиакомпания «Россия» в ближайшее время может получить пять самолетов «Сухой суперджет», сообщает 5 марта FrequentFlyers.ru со ссылкой на несколько не зависящих друг от друга источников. Сейчас основа флота базирующегося в Петербурге перевозчика — это Airbus A319.



Как узнало издание, машины перейдут по наследству «дочке» от «Аэрофлота»: это выпущенные в 2019 году RA-89123, RA-89124, RA-89125, RA-89126 и RA-89127. Они будут перекрашены в красно-белую ливрею «России» и названы в честь российских городов. На портале госзакупок авиакомпания уже проводит тендер на приобретение сервисного оборудования для обслуживания этого типа воздушных судов в Петербурге. В марте может начаться обучение бортпроводников.