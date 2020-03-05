Koenigsegg показывает новый суперкар: 1700 л.с. и 400 км/ч, а внутри – детские сиденья
Глядя на новый суперкар Koenigsegg Gemera, никогда не догадаешься, что этот четырёхместный автомобиль – первый «семейный» суперкар шведской марки. Более того, это первый автомобиль, который может везти четырех человек со скоростью 400 км/ч. Идея сделать такую машину появилась у Кристиана Кёнигсегга сразу после рождения детей.
Шведская компания планирует выпустить всего 300 экземпляров Koenigsegg Gemera Mega GT, цена будет начинаться с 1,7 миллиона евро, сообщает 4 марта This Is Money. За эти деньги покупатель получит гибридный автомобиль с двухлитровым трехцилиндровым двигателем и тремя электромоторами суммарной мощностью 1700 лошадиных сил. С такой силовой установкой Gemera способна разгоняться до сотни за 1,9 секунды, максимальная скорость достигает 400 км/ч. На электротяге машина может пройти только 50 километров, зато когда включается бензиновый двигатель, общий пробег увеличивается до фантастических 1000 километров на одной заправке. Двигатель этот удивительный: при объёме два литра он имеет всего три цилиндра и может работать почти на любом жидком топливе, начиная с 92-го бензина. Кёнигсегг уверяет, что двигатель потребляет даже особый спирт, который в Исландии добывают из вулканических газов, и поэтому он называется «вулканол». Он отличается полным отсутствием в нем CO2 и, следовательно, необычно чистыми продуктами сгорания.
Спортивный суперкар имеет два багажника. В передний поместится небольшой чемодан или сумка, а в задний, расположенный за двигателем, - четыре полноценных чемодана на колесиках, которые, похоже, входят в комплект. В салоне неожиданно обнаруживаются вещи, которых обычно не бывает в таких автомобилях. Например, задние сиденья оборудованы креплениями детских кресел Isofix, а также большим дисплеем для просмотра мультфильмов или проигрывания музыки. Огромные двери-ножницы открывают такой широкий проем, что одинаково легко усесться как на передние, так и на задние сиденья. Сзади места много, что продемонстрировал звезде YouTube Алекс Хиски сам Кристиан Кёнигсегг, имеющий рост 184 сантиметра.
«Семейный» Koenigsegg, конечно, далек от того, чтобы быть массовым автомобилем. Но судя по всему, Кёнигсегг подумывает в этом направлении, ведь не даром ещё год назад компания создала совместное предприятие с тем, что осталось от Saab. Цель предприятия — «выпуск автомобилей в несколько больших объемах» на основе наработок и Koenigsegg, и Saab. Фанаты последнего надеются, что таким образом будет возрождена и эта легендарная шведская марка.