Koenigsegg показывает новый суперкар: 1700 л.с. и 400 км/ч, а внутри – детские сиденья

Глядя на новый суперкар Koenigsegg Gemera, никогда не догадаешься, что этот четырёхместный автомобиль – первый «семейный» суперкар шведской марки. Более того, это первый автомобиль, который может везти четырех человек со скоростью 400 км/ч. Идея сделать такую машину появилась у Кристиана Кёнигсегга сразу после рождения детей.



Шведская компания планирует выпустить всего 300 экземпляров Koenigsegg Gemera Mega GT, цена будет начинаться с 1,7 миллиона евро, сообщает 4 марта This Is Money. За эти деньги покупатель получит гибридный автомобиль с двухлитровым трехцилиндровым двигателем и тремя электромоторами суммарной мощностью 1700 лошадиных сил. С такой силовой установкой Gemera способна разгоняться до сотни за 1,9 секунды, максимальная скорость достигает 400 км/ч. На электротяге машина может пройти только 50 километров, зато когда включается бензиновый двигатель, общий пробег увеличивается до фантастических 1000 километров на одной заправке. Двигатель этот удивительный: при объёме два литра он имеет всего три цилиндра и может работать почти на любом жидком топливе, начиная с 92-го бензина. Кёнигсегг уверяет, что двигатель потребляет даже особый спирт, который в Исландии добывают из вулканических газов, и поэтому он называется «вулканол». Он отличается полным отсутствием в нем CO2 и, следовательно, необычно чистыми продуктами сгорания.