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03.03.2020 15:46
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Белая ласка пришла за едой в жилой комплекс на Комендантском проспекте

Жители Приморского района Петербурга вновь заметили во дворах белую ласку. На этот раз ее выдал мех.

Дикого зверя, ещё не сменившего сезонную окраску, заметили в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Видеозапись появилась в соцсетях 3 марта. Местные жители отметили, что ласки и ранее бегали по территории комплекса, но были менее заметны из-за бурой шерсти.

В Юнтолово и Коломягах ласки — частые гости. Этому способствует близость у заповеднику. Дикие хищники любят забираться в мусорные контейнеры и искать там еду. В январе точно такого же белого зверя видели жители Парашютной улицы.

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