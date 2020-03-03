Белая ласка пришла за едой в жилой комплекс на Комендантском проспекте

Жители Приморского района Петербурга вновь заметили во дворах белую ласку. На этот раз ее выдал мех.
Дикого зверя, ещё не сменившего сезонную окраску, заметили в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Видеозапись появилась в соцсетях 3 марта. Местные жители отметили, что ласки и ранее бегали по территории комплекса, но были менее заметны из-за бурой шерсти.
В Юнтолово и Коломягах ласки — частые гости. Этому способствует близость у заповеднику. Дикие хищники любят забираться в мусорные контейнеры и искать там еду. В январе точно такого же белого зверя видели жители Парашютной улицы.