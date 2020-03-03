Собянин пообещал бесплатный проезд и парковку женщинам на 8 Марта. Сильным и независимым петербурженкам придется платить из своего кармана

Мэр столицы анонсировал подарок от городских и региональных властей для всех дам: один день пользоваться общественным транспортом им можно будет бесплатно.



«В этот день [8 марта] проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной», — рассказал 3 марта Сергей Собянин в своем twitter.



Эту информацию подтвердил и губернатор Подмосковья, назвавший инициативу городских и региональных властей «общим подарком нашим дорогим женщинам». По словам Андрея Воробьева, в этот день можно будет «выбраться из дома» и «интересно провести время». При этом он подчеркнул, что за «Аэроэкспресс» до аэропортов все-таки придется заплатить из своего кармана.

